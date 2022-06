Ihre letzten Tage im DAX verbringt die Aktie von Delivery Hero bevorzugt am unteren Ende des Index. Am Montag bekam der Titel wieder einmal die rote Laterne überreicht, und das an einem ohnehin schon mehr als schlechten Tag. Letztlich mussten die Aktionäre Verluste von 12,5 Prozent verkraften.Mit einem solchen Verlust sendet Delivery Hero (DE000A2E4K43) auch charttechnisch negative Signale aus. Den Tag über kämpften die Bullen noch sichtlich bemüht darum, wenigstens die Unterstützung bei 35 Euro zu halten. Im späten Handel mussten sie sich aber ...

