Vaduz (ots) -Regierungsrat Manuel Frick wurde am Dienstag, 14. Juni von "aha"-Vorstandsmitglied Thomas Graf und den beiden aha-Geschäftsleitern Johannes Rinderer und Virginie Meusburger-Cavassino im Jugendinformationszentrum in Vaduz empfangen.Das Geschäftsleitungsduo erzählte über die Vielfalt der verschiedenen Bereiche des "aha". Dieses versteht sich als Brückenbauer und kooperiert mit Organisationen im Land und über die Grenzen hinaus. Mit Erasmus+ und dem Europäischen Solidaritätskorps (ESK) eröffnen sich für junge Leute vielfältige Möglichkeiten in ganz Europa. Durch die Funktion des "aha" als Schlüsselpartner der Liechtensteiner Nationalagentur (AIBA) erhalten Organisationen Unterstützung bei der Antragsstellung für die EU-Programme im Bereich Jugend.Regierungsrat Frick konnte einen guten Einblick in die tägliche Arbeit des "aha" gewinnen. Er sprach seinen Dank für die langjährige, wertvolle Arbeit des gesamten Teams aus.