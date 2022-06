Hamburg (ots) -70 Prozent der Jugendlichen haben das Gefühl, durch die Pandemie stärker geworden zu sein. 60 Prozent sagen, sie haben während der Corona-Krise Neues gelernt für ihre Zukunft. Das sind zwei der überraschenden Erkenntnisse der großen stern-Jugendstudie.Der stern wollte wissen, wie es der Generation Corona geht. Deshalb beauftragte das Magazin das renommierte Rheingold-Institut mit einer repräsentativen Studie. Über 1000 Jugendliche befragten die Forscher. "Tatsächlich sind Jugendliche während der Pandemie über sich hinausgewachsen", sagt Birgit Langebartels, Psychologin und Leiterin der stern-Jugendstudie. "Viele haben gelernt, ihr Leben in die Hand zu nehmen."Die stern-Studie zeigt außerdem: Viele Jugendliche fühlten sich enttäuscht und allein gelassen von Politik und von ihrer Schule. Sie entwickelten daher eigene Strategien und setzen nun auf Disziplin, Eigenverantwortlichkeit und einen strukturierten Alltag. Das, sagen sie, habe sie stark gemacht. Doch der Preis, den die 15- bis 20-Jährigen in der Pandemie gezahlt haben, ist hoch. Viele Jugendliche erleben Vereinzelung und Einsamkeit.Warum eine auf sich gestellte Generation, die vor allem an sich selbst denkt, eine Gefahr für die Demokratie sein kann, das zeigt der aktuelle stern-Titel.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5247391