Nach dem Ausverkauf der letzte Tage wagt der DAX heute einen Stabilisierungsversuch und liegt am Nachmittag leicht im Plus. Auch an den US-Börsen starten heute die wichtigsten Indizes mit leichten Gewinnen in den Handel. Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

