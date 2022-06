Neuigkeiten von Twitter: Berichten zufolge will sich Elon Musk am Donnerstag virtuell mit den Mitarbeitern des Kurzmitteilungsdienstes treffen, für den er ein Übernahmeangebot abgegeben hat. Zuletzt hatte er seine Bemühungen verstärkt, sich einen Rückzug offenzuhalten. Streitpunkt ist die Anzahl von Spam- und Fake-Accounts von Twitter (DER AKTIONÄR berichtete).Wie Reuters berichtet, will der Tech-Milliardär und Tesla-Boss am Donnerstag mit den Twitter-Mitarbeitern sprechen. Es wäre die erste unmittelbare ...

