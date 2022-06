Während der Nasdaq auch heute zunächst neue Korrekturtiefs auslotet, steigen die Kurs von Internet-Aktien aus China 6 Prozent und mehr. Trotz des scharfen Rücksetzers gestern gehören Aktien wie Pinduoduo und Alibaba dieser Tage unterm Strich zu den Outperformern. Noch immer gibt es aber in mehrfacher Hinsicht keine echte Entwarnung.Neue Tiefs sind zwar nach wie vor eher unwahrscheinlich, aber die hohen Tagesschwankungen und das Abprallen an signifikanten Widerständen (mehr dazu in der neuen AKTIONÄR-Ausgabe) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...