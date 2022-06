München | Grünwald (ots) -- Innovationen für die Mobilität der Zukunft und ein großer Meilenstein auf dem Weg in die Serienfertigung: erste Vorserien-Teile für mocci- Digital angetrieben, voll vernetzt und 100 % emissionsfrei: Die Smart Pedal Vehicles (SPV) von mocci setzen neue Maßstäbe im Bereich der stetig wachsenden Mikromobilität- Zahlreiche Kundenbestellungen für die Pilotprojekte von mocciWeltinnovationen "made in Germany"Mikromobilität neu gedacht: Mit den Smart Pedal Vehicles (SPV) ermöglicht mocci (mocci.com) Mobilität im urbanen Raum auf einem völlig neuen Niveau. Digital, zuverlässig und nachhaltig. mocci verbindet dank innovativer Materialien einen neuartigen Produktionsansatz aus der Großserienfertigung gepaart mit einer komplett neuen Software- und Systemarchitektur. Statt aus Stahl- oder Aluminium bestehen die Rahmen, Felgen und weitere Hauptkomponenten der Smart Pedal Vehicles aus recyclebarem Hochleistungs-Polyamiden. Durch die, im Vergleich zur Konkurrenz, deutlich reduzierte Anzahl an Bauteilen entsteht ein sicheres, robustes, langlebiges und wartungsarmes System. Alle eigenen Komponenten entwickelt und produziert mocci lokal nachhaltig in Deutschland. Als zweite Kerninnovation setzt mocci erstmals auf eine digitale kettenlose Antriebseinheit, die sich dem individuellen Fahrverhalten anpasst. Das Antriebssystem des seriellen Hybrides bietet ein völlig neues Fahrerlebnis: individuell an den Fahrer anpassbar, sicher, wartungsarm, nachhaltig und voll vernetzt. Dies ermöglicht den Eintritt in eine neue Softwarearchitektur mit unzähligen digitalen Geschäftsmodellen.Ein wichtiger Meilenstein hin zur SerienfertigungIn Zusammenarbeit mit namhaften Forschungs- und Entwicklungspartnern aus Deutschland hat CIP Mobility mit mocci das Konzept von klassischen Fahrrädern revolutioniert. mocci hat ein einzigartiges Werkzeugkonzept für das Spritzgießen entwickelt, das hohe Stückzahlen bei gleichbleibender Qualität und hoher Automatisierung ermöglicht. Darüber hinaus wurde eine signifikante Reduktion von Einzelteilen im Gesamten Fahrzeug erreicht. Strukturbauteile wie Rahmen und Felgen bestehen beispielsweise aus nur einem Bauteil. Somit sind die Räder im Vergleich zu herkömmlichen Speichenrädern deutlich sicherer und wartungsarm, erreichen ein neues Maß an Stabilität und Langlebigkeit und bieten vor allem unter dem Aspekt der Gesamtbetriebskosten zahlreiche Vorteile. Alles in allem: keine Speichenbrüche, keine Kettenbrüche, sehr geringe Wartung und eine hohe Belastbarkeit. Die lokale Produktion "Made in Germany" ist effizient skalierbar und bietet eine flexible und saisonunabhängige Verfügbarkeit. "Als Gründer und Unternehmer bin ich sehr stolz, dass wir kürzlich die ersten Teile der Vorserie produziert und somit einen wichtigen Schritt auf dem Weg hin zur Serienfertigung bereits gemeistert haben!" so Dimitrios Bachadakis, Geschäftsführer von CIP Mobility. Damit befindet sich mocci im Zeitplan zur Produktion der ersten Vorserien-Fahrzeuge. Zudem liefert dieser Schritt wichtige Erkenntnisse zur Bauteilqualität, Bestätigung der Produktentwicklung und gleichzeitig werden wichtige Erfahrung zur Auslegung des weiteren Serienprozesses gesammelt." Als nächstes folgen Montagedurchläufe, Tests und die Zertifizierung der SPV's, bevor wir zeitnah an namenhafte B2B Kunden und Pilotpartner aus diversen Bereichen liefern werden", führt Dimitrios Bachadakis weiter aus.Vielfältige Einsatzmöglichkeiten & der Start in die PilotphaseDank diverser individueller Lösungen für Kunden lassen sich mit mocci eine Vielfalt innerstädtischer und betrieblicher Mobilitätsszenarien realisieren. "Wir bieten eine echte Innovation für B2B-Kunden an", so Dimitrios Bachadakis. Mit ihren geringen Ausfallzeiten und einer hohen Lebensdauer bieten die Smart Pedal Vehicles gerade für gewerbliche Kunden enorme Vorteile. Die hochbelastbaren Räder können etwa zur Auslieferung von Lebensmitteln, für Kurierfahrten, mit zusätzlichem Anhänger als kompaktes Servicefahrzeug für den urbanen Raum oder für moderne Digital City Sharing-Angebote genutzt werden. Die laufenden Kundengespräche und Rollout-Pläne unterstreichen das große Interesse. "Die ersten Kunden-Bestellungen und LOIs liegen schon vor", sagt mocci-Geschäftsführer Dimitrios Bachadakis. Start für eine Pilotphase mit ausgewählten B2B-Kunden der smarten Räder ist im Herbst 2022.Von München in die WeltDas große Ziel ist es, eine nachhaltige und führende Forschungs- und Entwicklungsposition, sowie lokale Produktion im Bereich der Mikro eMobilität in Deutschland zu etablieren - und sukzessive weltweit aufzubauen. Mit der Innovation "Engineered & Made-in-Germany" will CIP Mobility die Städte dieser Welt lebenswerter machen.Über mocci von der CIP GROUPmocci ist eine Marke der CIP MOBILITY GMBH, diese betrachtet das Thema Mobilität ganzheitlich und im Kontext der vernetzten und digitalen Stadt der Zukunft. In seinen Smart Pedal Vehicles (SPV) verbindet mocci die Aspekte Digitalisierung, Umwelt, Urbanisierung und menschliches Wohlbefinden. Die SPV sind eine innovative, individuelle und nachhaltige Lösung für Unternehmen, die flexibel, schnell und umweltschonend im urbanen Raum agieren wollen. Die Idee zu mocci entstand 2014. Der offizielle Produktlaunch ist für Herbst 2022 geplant. Mehr unter mocci.com.Über die CIP GroupDie CIP MOBILITY GMBH mit der Marke mocci ist Teil der CIP-Group (CIP HOLDING AG), die mit ihren drei Geschäftsmodellen Supply Chain Services, Digital Intelligent Mobility und strategische Transaktionsberatung seit Jahren ihren Fokus auf nachhaltige Trends & Geschäftsmodelle setzt. Das Unternehmen wurde 2004 von Yao Wen und Dimitrios Bachadakis als Management-Buy Out aus der Siemens AG gegründet und zu einer globalen Unternehmensgruppe entwickelt. 