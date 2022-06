Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 verliert 0,78 Prozent auf 3475,18 Punkte.Paris/London - An Europas Börsen haben auch am Dienstag Vorsicht und Zurückhaltung geherrscht. Vor einer absehbaren neuerlichen kräftigen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Mittwoch wollten Anleger kein Risiko eingehen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,78 Prozent auf 3475,18 Punkte und lotete ein weiteres Tief seit Anfang März aus. Damit setzte sich die Kursschwäche der vergangenen...

