Ar-Rayyan - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird Costa Rica Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Die Mittelamerikaner besiegten im Playoff am Dienstagabend Neuseeland mit 1:0.



Das Spiel fand im Gastgeberland Katar statt, die Nord- und Zentralamerikanische und der karibische Fußballkonföderation trugen dort das Duell um den letzten noch nicht vergebenen WM-Platz aus. Die beiden anderen Gegner Deutschlands in WM-Gruppe E stehen schon länger fest: Deutschland wird sein erstes WM-Spiel am 23. November gegen Japan bestreiten, am 27. November gegen Spanien antreten und am 1. Dezember schließlich auf Costa Rica treffen. Das WM-Finale ist für den 18. Dezember geplant, und damit wegen der großen Sommerhitze im Wüstenstaat zum allerersten Mal am Ende eines Jahres.

