Kiews Wunschliste ist bekannt. Schwere Waffen stehen ganz oben, und zwar in einer Zahl, dass sie sich nicht an der 2450 Kilometer langen Front verlieren. Ohne sie kann Kiew den russischen Vormarsch nicht stoppen. Der Bedarf aber ist so gewaltig, dass Deutschland, selbst wenn der Kanzler wollte, keine Kriegswende herbeirüsten könnte. Enttäuschung scheint programmiert. http://www.mehr.bz/khs166j



