Der Umsatz im selben Geschäft stieg im Vergleich zum Vorquartal um 23 %

Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine "designierte Pressemitteilung", die im Hinblick auf den Prospektnachtrag des Unternehmens vom 3. Dezember 2021 zu seinem Kurzprospekt vom 22. April 2021 erstellt wurde.

Calgary, AB, 14. Juni 2022 - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen mit stationären und globalen E-Commerce-Aktiva, reichte seine Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2022, das am 30. April 2022 endete, ein, deren Highlights Teil dieser Pressemeldung sind. Der gekürzte Zwischenabschluss für die drei bzw. sechs Monate, die am 30. April 2022 endeten, sowie der zugehörige Lagebericht (Managament's Discussion and Analysis) können auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com und den Profilseiten des Unternehmens auf SEDAR unter http://www.sedar.com sowie auf EDGAR unter http://www.sec.gov abgerufen werden.

Zweites Geschäftsquartal 2022 - Wichtigste Finanzergebnisse:

- Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2022 auf $81,0 Millionen im Vergleich zu $40,9 Millionen im gleichen Quartal des Vorjahres. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Umsatz um 12 %. Dies entspricht dem zweithöchsten Quartalsumsatz, der von einem kanadischen Cannabisunternehmen in kanadischen Dollar erwirtschaftet wurde.

- Der Bruttogewinn stieg im zweiten Quartal 2022 um 51 % auf $22,7 Mio. im Vergleich zu $15,0 Mio. im gleichen Quartal des Vorjahres.

- Die Bruttogewinnmarge betrug in den drei Monaten, die am 30. April 2022 endeten, 28 % gegenüber 32 % im Vorquartal endend am 31. Januar 2022. Der Rückgang der Bruttogewinnmarge ist auf einen erhöhten Anteil des Gesamtumsatzes zurückzuführen, der aus dem stationären Einzelhandel des Unternehmens stammt, was auf die anhaltende Lockerung der Pandemiebeschränkungen in ganz Nordamerika und die schnelle organische und anorganische Expansion der Verkaufsstandorte in Kanada zurückzuführen ist.

- Das bereinigte EBITDA[i] betrug im am 30. April 2022 endenden Quartal $2,4 Millionen gegenüber $3,0 Millionen im Vorquartal, das am 31. Januar 2022 endete. Dies ist auf die Saisonalität des Einzelhandels zurückzuführen, da das Vorquartal die Urlaubssaison miteinschloss.

- Die Cabanalytics-Umsatzdaten beliefen sich im zweiten Quartal 2022 auf $5,1 Millionen gegenüber $2,9 Millionen im gleichen Quartal des Vorjahres. Die Cabanalytics-Umsatzdaten stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 10 %.

- Für Standorte, die im zweiten Quartal 2022 und 2021 in Betrieb waren, stieg der Umsatz in demselben Geschäft um 23 %. Seit der Einführung des Discounter-Modells im Oktober 2021 sind die täglichen Verkäufe im selben Geschäft um 48 % gestiegen. Das Unternehmen verzeichnet seit Ende des Quartals weiterhin ein Wachstum des Umsatzes in demselben Geschäft.

- Geografisch wurde im zweiten Quartal 2022 ein Umsatz von $63,5 Millionen in Kanada, $15,9 Millionen in den USA und $1,6 Millionen international erwirtschaftet. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 stieg der Umsatz in Kanada um 81 %, in den USA um 181 % und international um 864 %.

- In den drei Monaten, die am 30. April 2022 endeten, wurden segmentmäßig $80,0 Millionen Umsatz vom Einzelhandel, $1,0 Millionen vom Großhandel und ein immaterieller Betrag vom Unternehmen erwirtschaftet.

- Der Barbestand belief sich zum 30. April 2022 auf $15,0 Millionen.

"Wieder einmal kann ich mit Stolz berichten, dass High Tide trotz eines anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfelds und der Lage der Kapitalmärkte weiterhin ein konsistentes und signifikantes Wachstum im Jahresvergleich und sequenziell mit jedem Quartal verzeichnet. Seit seiner Einführung hat das kontinuierliche Wachstum unseres innovativen Discounter-Modells zu einem Anstieg der täglichen Verkäufe in demselben Geschäft um 48 % geführt, was zu unserem Umsatzwachstum von 98 % im Vergleich zum Vorjahresquartal beigetragen hat. Während wir in Kanada vor unserer Vergleichsgruppe aggressiv Marktanteile im Einzelhandel gewinnen, verzeichneten wir im neunten Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA. Obwohl wir mit unserem EBITDA von $2,4 Millionen in diesem Quartal zufrieden sind, möchten wir hervorheben, dass sich die direkten laufenden Kosten im Zusammenhang mit unserer Notierung an der Nasdaq in diesem Quartal als einziger reiner Cannabishändler, der an der Nasdaq gehandelt wird, auf rund $750.000 beliefen. Unser anhaltend positives EBITDA ist ein wichtiger Punkt für uns, da wir kontinuierlich wachsen, während viele unserer börsennotierten und privaten Mitbewerber vor großen Herausforderungen stehen und eine verlangsamte Entwicklung verzeichnen", sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide.

"Wir sind auch weiterhin der Käufer der Wahl, da viele unabhängige Unternehmen einen überzeugenden Wert darin sehen, der High Tide-Familie in dieser hart umkämpften Einzelhandelslandschaft beizutreten. Unsere kürzlich eingeführten Cabana Cannabis Co.-Produkte werden weiterhin zu einer gesunden Margensteigerung beitragen, da wir davon ausgehen, dass unsere Eigenmarken-Produkte langfristig einen Anteil von 20 bis 30 % an unserem gesamten stationären Umsatz ausmachen werden. Wir sind derzeit mit 126 Geschäften in ganz Kanada vertreten und sind zuversichtlich, dass wir unser Ziel von 150 Geschäften bis zum Ende des Kalenderjahres 2022 erreichen werden. Im vergangenen Quartal wurden wir zum zweitgrößten umsatzgenerierenden kanadischen Cannabisunternehmen, das in kanadischen Dollar berichtet, und wir sind nun auf Kurs, eine annualisierte Revenue Run Rate von rund $325 Millionen zu erreichen. Meine Priorität ist sicherzustellen, dass der Wachstumskurs von High Tide uns zu der begehrten Nummer-Eins-Position in Kanada verhelfen wird. Ich möchte ein großes Lob aussprechen und dem gesamten High Tide-Team dafür danken, dass es konsequent branchenführende Ergebnisse erzielt hat", fügte Grover hinzu.

Zweites Geschäftsquartal 2022 - Wichtigste Betriebsergebnisse:

- Die organische Erweiterung des Einzelhandels wurde mit 5 neuen Canna Cabana-Standorten weiter fortgesetzt: 3 in Alberta und 2 in Ontario.

- Die Mitgliedschaft im Cabana Club stieg mit heutigem Stand auf über 550.000 Mitglieder, von 245.000 bei Einführung des Discounter-Club-Modells des Unternehmens, was einer Steigerung von 124 % in den letzten 8 Monaten entspricht.

- Nach dem Erfolg des Discounter-Club-Modells feierte das Unternehmen den Meilenstein von 420.000 Cabana Club-Mitgliedern mit der Einführung einer exklusiven Auto-Verlosung, der das erste seiner Art in Nordamerika war und künftig ein alljährliches Ereignis sein wird.

- Das Unternehmen wurde in der Liste der TSX Venture 50 für 2022, die sich aus den 50 besten Unternehmen der über 1.600 an der TSX Venture Exchange notierten Unternehmen zusammensetzt, als eine der 10 Aktien mit der besten Performance aus verschiedenen Branchen bezeichnet.

- Das Unternehmen schloss die Übernahme von Bud Room Inc. am 10. Februar 2022 ab und sicherte sich damit die Eigentumsrechte an der Fastendr Retail Kiosk und Smart Locker-Technologie. Vierzehn Canna Cabana-Standorte wurden mit der Fastendr-Technologie ausgestattet, die dazu beiträgt, das bereits einzigartige Einzelhandelskonzept des Unternehmens weiter abzusetzen.

- Das Unternehmen startete am 22. Februar 2022 die Cannabislieferung auf Abruf über ausgewählte Canna Cabana-Standorte in Ontario, Manitoba und Saskatchewan und am 8. März 2022 in Alberta.

- Am 3. März 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb von vier etablierten Cannabis-Einzelhandelsgeschäften, die als Crossroads Cannabis in Stratford, Woodstock, Hannover und Markdale (Ontario) operieren, abgeschlossen hat. Am 27. April schloss das Unternehmen den Erwerb der drei Crossroads Cannabis-Geschäfte in Stratford, Hannover, und Markdale ab.

- Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Fab Nutrition, LLC., die als "FAB CBD" tätig ist, hat am 7. März 2022 in den USA ein Subscribe-and-Save-Rabattprogramm gestartet.

- Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Enigmaa Ltd., die als "Blessed CBD" tätig ist, hat am 9. März 2022 den Online-Verkauf seiner hochwertigen CBD-Produkte aus Hanf in Deutschland gestartet.

- Am 30. März 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von zwei etablierten Cannabis-Einzelhandelsgeschäften, die als Bud Heaven in Bracebridge (Ontario) betrieben werden, unterzeichnet hat.

- Am 1. April 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von zwei etablierten Cannabis-Einzelhandelsgeschäften, die als Boreal Cannabis in Slave Lake und St. Paul (Alberta) betrieben werden, unterzeichnet hat. Am 22. April 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es die Akquisition von Boreal Cannabis abgeschlossen hat und die beiden Geschäfte dem Canna Cabana-Netzwerk hinzugefügt wurden.

- Am 18. April2022 hat das Unternehmen mit ConnectFirst Credit Union eine Absichtserklärung über CAD30 Millionen an nicht verwässernden Kreditfazilitäten abgeschlossen. Diese Fazilitäten umfassen CAD15 Millionen an langfristigen Schulden und CAD15 Millionen in einer revolvierenden Masterline von Fusionen und Übernahmen. Das Unternehmen erwartet, dass die Kreditfazilitäten im Juli abgeschlossen werden.

Nachfolgende Ereignisse:

- Das Unternehmen eröffnete ein neues Geschäft in Alberta, eins in Saskatchewan und eins in Ontario. Die Gesamtzahl der Geschäfte des Unternehmens beläuft sich heute auf 126 in ganz Kanada.

- Das Unternehmen schloss den Erwerb des letzten Crossroads Cannabis-Geschäfts in Woodstock (Ontario) ab.

- Das Unternehmen schloss die Übernahme von Bud Heaven ab und fügte zwei etablierte Cannabiseinzelhandelsgeschäfte in Bracebridge, Ontario, hinzu.

- Raj Grover, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, wurde der "Cannabis Person of the Year Award" im Rahmen der O'Cannabiz Industry Awards Gala am 1. Juni 2022 verliehen.

- Am 13. Juni 2022 gab das Unternehmen die Markteinführung seiner Cabana Cannabis Co.-Linie mit Eigenmarken in Saskatchewan bekannt, deren Markteinführung in Ontario und Manitoba in den kommenden Wochen bis zur Genehmigung der Notierung geplant ist.

Ausgewählte Finanzdaten für die drei bzw. sechs Monate zum 30. April 2022:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 30. April Sechs Monate zum 30. April 2022 2021 Veränderung 2022 2021 Veränderung $ $ $ $ Umsatz 81.031 40.868 98 % 153.249 79.187 94 % Bruttogewinn 22.694 14.998 51 % 45.676 29.766 53 % Bruttogewinnmarge 28 % 37 % (9 %) 30 % 38 % (8 %) Betriebskosten, gesamt (30.272) (19.509) 55 % (59.401) (36.322) 64 % Bereinigtes EBITDA 2.402 4.720 (49 %) 5.357 9.322 (43 %) Verlust aus Betriebstätigkeit (7.578) (4.511) 68 % (13.725) (6.556) 109 % Nettoverlust (8.277) (12.266) (33 %) (15.629) (29.111) (46 %) Verlust pro Aktie (unverwässert) (0,14) (0,30) (53 %) (0,28) (0,86) (67 %)

Hinweis:

(1) Das bereinigte EBITDA ist keine den IFRS entsprechende Finanzkennzahl.

Es folgt ein Abgleich des bereinigten EBITDA mit dem Nettoverlust:

Drei Monate zum 30. April Sechs Monate zum 30. April 2022 2021 2022 2021 Nettoverlust (8.277) (12.266) (15.629) (29.111) Ertragsteuer (-rückerstattung) (800) (124) (1.864) 464 Wertzuwachs und Zinsen 1.541 2.838 3.107 5.540 Abschreibung und Amortisation 7.627 7.714 14.738 13.808 EBITDA (1) 91 (1.838) 352 (9.299) Wechselkursverlust 107 5 204 94 Transaktions- und Übernahmekosten 669 889 1.563 2.470 (Gewinn) Verlust aus Neubewertung von derivater Verbindlichkeiten (728) 3.988 (1.253) 14.472 Gewinn aus Umschuldung - - - (1.145) Verlust aus Neubwertung marktfähiger Wertpapiere 43 159 262 144 Verlust (Gewinn) aus Tilgung von Schuldverschreibungen (133) - (115) 516 Wertminderungsverlust - - 89 - Aktienbasierte Vergütung 2.353 1.517 4.255 2.070 Bereinigtes EBITDA (1) 2.402 4.720 5.357 9.322

Hinweis:

(1) Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Tilgungen ("EBITDA") und bereinigtes EBITDA. Diese finanziellen Kennzahlen haben laut IFRS keine standardmäßige Bedeutung und lassen sich daher auch kaum mit ähnlichen, von anderen Emittenten gewählten Methoden vergleichen. Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen bieten den Anlegern eine ergänzende Methode zur Ermittlung der betrieblichen Performance des Unternehmens und lenken so den Blick auf Trends im Kerngeschäft des Unternehmens, die bei ausschließlicher Berücksichtigung von IFRS-konformen Bewertungsmethoden ansonsten möglicherweise nicht erkennbar wären. Die Unternehmensführung verwendet bei der Messung der Finanzperformance des Unternehmens nicht IFRS-konforme Kennzahlen. Das bereinigte EBITDA ist keine den IFRS entsprechende Finanzkennzahl.

Ausblick:

High Tide ist nach wie vor der größte nichtkonzessionierte Einzelhändler auf dem kanadischen stationären Cannabismarkt mit 126 Standorten im ganzen Land. Die Einführung seines innovativen Discounter-Modells gegen Ende des vierten Geschäftsquartals 2021 hat bisher enorme Ergebnisse gebracht, wobei sich die Umsätze im selben Geschäft im zweiten Geschäftsquartal 2022 weiter beschleunigt haben. Wie in dieser Finanzmeldung angegeben, meldete das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal 2022 einen Umsatz von $81,0 Millionen, was der zweithöchste Quartalsumsatz unter allen kanadischen Cannabisunternehmen ist, die in kanadischen Dollar berichten. Durch organisches Wachstum und akkretive M&A geht das Unternehmen davon aus, seinen Umsatz bis zum dritten Geschäftsquartal 2022 und auch im Rest des Jahres weiter zu steigern. Mit 126 Geschäften ist das Unternehmen gut positioniert, sein Ziel, sein kanadisches Einzelhandelsgeschäft bis Ende 2022 auf mindestens 150 Standorte zu erweitern, zu erreichen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es innerhalb des dritten Geschäftsquartals 2022 in den Markt von British Columbia eintreten wird und in anderen Provinzen, in denen es derzeit tätig ist, weiterhin strategisch wachsen wird. Das Unternehmen hat seine kürzlich erworbene, maßgeschneiderte Fastendr-Technologie in sein Filialnetzwerk integriert, von der es erwartet, dass sie die Effizienz steigern und die Kundenerfahrung verbessern wird. Vierzehn der Geschäfte des Unternehmens sind jetzt mit der Fastendr-Technologie ausgestattet. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und Logistik von Hardware geht das Unternehmen davon aus, dass alle Standorte von Canna Cabana bis zum Ende des Kalenderjahres 2022 mit dieser Technologie ausgestattet sein werden. Das Unternehmen erwartet für die Jahre 2022 und 2023 weitere Warenartikel der Marke Cabana Cannabis Co. einzuführen. Das Unternehmen hat auch feste Pläne, auf seiner bestehenden Dynamik im internationalen Handel mit CBD aus Hanf und Verbrauchszubehör aufzubauen. Im Laufe des Jahres 2022 wird High Tide die im Jahr 2021 erworbenen CBD-Marken NuLeaf Naturals, FAB CBD und Blessed CBD weiter integrieren und ausbauen. Als Teil der identifizierten Synergien innerhalb des diversifizierten Ökosystems des Unternehmens und wie bereits gemeldet, hat das Unternehmen kürzlich auf den Plattformen aller drei seiner CBD-Tochtergesellschaften Subscribe-and-Save-Programme gestartet. Über die britische Tochtergesellschaft Blessed CBD trat das Unternehmen mit dem Verkauf von hochwertigen CBD-Produkten aus Hanf auf seiner E-Commerce-Plattform in den deutschen Markt ein. Das Unternehmen überwacht den deutschen Gesetzgebungsprozess weiterhin aufmerksam, da die neue deutsche Regierung kürzlich ihre Absicht erwähnt hat, bis Ende 2022 eine Gesetzesvorlage zur Legalisierung von Cannabis einzuführen. Neben dem Ausbau der eigenen Marken beabsichtigt High Tide, sein Online-Retail-Portfolio durch weitere strategische und akkretive Akquisitionen weiter auszubauen.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen über seine Tochtergesellschaften ("Tochtergesellschaften"), den Verkauf von Produkten, die Hanf-basierte Cannabinoide enthalten, in bestimmten Bundesstaaten der USA wieder aufzunehmen, darunter Delta-8 Tetrahydrocannabinol ("Delta-8") und Delta-9 Tetrahydrocannabinol ("Delta-9"), gewonnen aus der Cannabispflanze, die der Definition von "Hanf" gemäß dem Agriculture Improvement Act von 2018 entsprechen. Die Legalität von Delta-8, das aus Hanf gewonnen wird, ist ungewiss und variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat, wobei einige Bundesstaaten den Verkauf von Produkten mit Delta-8 verbieten. Das Unternehmen wird in keine Bundesstaaten verkaufen, in denen der Verkauf von Delta-8 auf staatlicher Ebene verboten ist. Auf Bundesebene in den USA bleibt die Legalität von Delta-8 ungeklärt. Die US-amerikanische Drug Enforcement Agency ("DEA") hat eine Erklärung herausgegeben, die von einigen so interpretiert wird, dass Delta-8 aus Hanf illegal ist, während andere Erklärungen herausgegeben wurden, die von einigen als gegenteilig interpretiert werden. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass die DEA Delta-8-Produkte der Tochtergesellschaften als eine illegale kontrollierte Substanz gemäß dem US-amerikanischen "Controlled Substances Act" ("CSA") oder dem Federal Analogue Act in den USA betrachten könnte. Weitere Informationen zu den Risiken im Zusammenhang mit Delta-8 und Delta-9 finden Sie in der Managementdiskussion und -Analyse des Unternehmens vom 14. Juni 2022 unter www.sedar.com.

Webcast von High Tide zur Erörterung der Finanzergebnisse:

Das Unternehmen wird heute, Dienstag, den 14. Juni 2022 um 17:30 Uhr Eastern Time einen Webcast und eine Telefonkonferenz ausrichten, um die nicht testierten Ergebnisse und die Prognosen zu erörtern.

Link zum Webcast von High Tide:

https://events.q4inc.com/attendee/198957094

Teilnehmer können sich über den obigen Link vor dem Start des Live-Webcast für den Webcast registrieren. Drei Stunden nach dem Live-Webcast wird eine Aufzeichnung des Webcasts unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Telefonkonferenz Fragen stellen möchten, müssen sich jedoch per Telefonkonferenz über eine der folgenden Einwahlnummern einwählen.

Gebührenfreie Einwahlnummer, Kanada: +1 833 950 0062

Lokale Einwahlnummer, Kanada: +1 226 828 7575

Gebührenfreie Einwahlnummer, USA: +1 844 200 6205

Lokale Einwahlnummer, USA: +1 646 904 5544

Einwahlnummer für alle anderen Standorte: +1 929 526 1599

Zugangscode für Teilnehmer: 076140

*Die Teilnehmer müssen den Zugangscode eingeben, bevor sie mit einem Live-Operator verbunden werden*.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 126 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. High Tide wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazine's der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt und in der TSX Venture 50 2022 und zählt zu den zehn stärksten Aktien im Bereich der diversifizierten Industrien. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. Das Portfolio von High Tide umfasst auch die Fastendr-Technologie für Ladenkioske und intelligente Schließfächer. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und BlessedCBD.de sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und das Unternehmensprofil auf EDGAR unter www.sec.gov.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die derzeitigen und künftigen Tätigkeiten des Unternehmens; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; die Leistung des Unternehmens und die Betriebsabläufe und Aktivitäten des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabis-Einzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird; dass das Unternehmen erwartet, im dritten Geschäftsquartal 2022 den Markt in British Columbia zu betreten; und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; dass die Umsätze im dritten Quartal 2022 und darüber hinaus weiter steigen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil deutlich verbessern kann; dass das Unternehmen auf dem deutschen Markt wächst; dass das Unternehmen in künftigen Jahren weiterhin Autoverschenk-Wettbewerbe veranstalten wird; die Einführung der Fastendr-Technologie in den Einzelhandelsgeschäften des Unternehmens gemäß den hier offengelegten Zeitplänen, was zu größerer Effizienz zur Verbesserung des Kundenerlebnisses führt; die weitere Steigerung der Einnahmen des Unternehmens im dritten Quartal 2022 und im restlichen Jahr; den Ausbau der bestehenden Dynamik des Unternehmens in den internationalen CBD-Hanf- und Konsumzubehör-E-Commerce-Sektoren; die weitere Integration und Expansion der CBD-Marken des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, einen Cashflow aus dem operativen Geschäft und aus Finanzierungstätigkeiten zu generieren; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die Absicht des Unternehmens, Ressourcen für den Schutz seiner geistigen Eigentumsrechte einzusetzen, einschließlich der Suche nach und des Erhalts von eingetragenen Schutzrechten und der Entwicklung und Implementierung von Standardbetriebsverfahren; den voraussichtlichen Umsatz aus der Betriebstätigkeit für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr des Unternehmens; das anhaltende Wachstum der Mitgliedszahlen des Cabana Club-Treueprogramms; das Erreichen des Ziels des Unternehmens, in allen Geschäftssegmenten im Cannabisbereich, in denen es tätig ist, weltweit führend zu sein; den erwarteten Umsatz aus der Betriebstätigkeit für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr des Unternehmens; das Erreichen der Umsatz- und Vertriebsprognosen des Unternehmens für das dritte Quartal 2022; die Erwartungen des Unternehmens an seine Cabana Cannabis Co.-White-Label-Produkte; die Einführung zusätzlicher Cabana Cannabis Co.-Markenartikel gemäß den hierin angegebenen Zeitplänen; dass das Unternehmen sich die vorgeschlagenen Kreditfazilitäten zu den Bedingungen und innerhalb der Fristen, die in dieser Pressemitteilung dargelegt sind, sichert; die Verwendung der Erlöse aus den vorgeschlagenen Kreditfazilitäten, wie hier beschrieben; die erwarteten Auswirkungen der vorgeschlagenen Kreditfazilitäten auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die Verwendung der vorgeschlagenen Kreditfazilitäten durch das Unternehmen, um zukünftige Akquisitionen abzuschließen; dass das Unternehmen zum größten umsatzbringenden Cannabisunternehmen in Kanada wird; dass das Unternehmen durch seine Tochtergesellschaften den Verkauf von Delta-8- und Delta-9-Produkten in den Vereinigten Staaten wieder aufnimmt; dass die Produkte unter der Hausmarke langfristig einen Anteil von 20-30 % am Gesamtumsatz des Unternehmens im stationären Handel ausmachen werden; und die Fortsetzung des Wachstums des Online-Einzelhandelsportfolios des Unternehmens durch weitere strategische und wertsteigernde Akquisitionen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die derzeitigen und zukünftigen Mitglieder des Managements werden sich an die Geschäftsziele und -strategien des Unternehmens halten, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen festgelegt werden; das Unternehmen wird seinen Board of Directors und sein Management beibehalten und ergänzen oder anderweitig Berater und Berater engagieren, die über Kenntnisse der Branchen (oder Segmente davon) verfügen, an denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit beteiligt sein kann; das Unternehmen wird über ausreichendes Betriebskapital verfügen und in der Lage sein, die für die Entwicklung und Fortführung seiner Geschäfte und Operationen erforderlichen Finanzmittel zu erhalten; das Unternehmen wird weiterhin hochqualifizierte und qualifizierte Berater und/oder Mitarbeiter anziehen, entwickeln, motivieren und halten können; keine nachteiligen Änderungen des regulatorischen Rahmens für Cannabis, Steuern und alle anderen anwendbaren Angelegenheiten in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt, und in allen anderen Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen in Zukunft Geschäfte tätigen könnte, vorgenommen werden; das Unternehmen wird in der Lage sein, einen Cashflow aus dem operativen Geschäft zu generieren, gegebenenfalls einschließlich des Vertriebs und des Verkaufs von Cannabis und Cannabisprodukten; das Unternehmen wird in der Lage sein, seine Geschäftsstrategie wie erwartet umzusetzen; das Unternehmen wird in der Lage sein, die Anforderungen zu erfüllen, die erforderlich sind, um die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und/oder aufrechtzuerhalten; die allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen, marktbezogenen, behördlichen und politischen Bedingungen, einschließlich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, sich nicht negativ auf das Unternehmen oder sein Geschäft auswirken werden; das Unternehmen wird in der Lage sein, in der Cannabisbranche erfolgreich zu konkurrieren; die Cannabispreise werden nicht wesentlich sinken; das Unternehmen wird in der Lage sein, erwartete und unvorhergesehene Kosten effektiv zu verwalten; das Unternehmen wird in der Lage sein, interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung und die Offenlegung sowie Verfahren aufrechtzuerhalten, um die Einhaltung der geltenden Gesetze zu gewährleisten; das Unternehmen wird in der Lage sein, seine Geschäfte auf sichere, effiziente und effektive Weise zu führen; die allgemeinen Marktbedingungen werden im Hinblick auf die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens günstig sein; das Unternehmen wird den erwarteten Umsatz aus fortgeführten Geschäften für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr des Unternehmens erreichen; das Unternehmen wird seine geplanten Übernahmen abschließen; das Unternehmen wird seine prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen für das dritte Quartal 2022 erreichen, die Mitgliederzahl des Cabana Club-Treueprogramms wird weiter wachsen; das Unternehmen wird sein Ziel erreichen, in allen Geschäftssegmenten im Cannabisbereich, in denen es tätig ist, weltweit führend zu sein; das Unternehmen wird die Fastendr-Technologie gemäß den hierin genannten Zeitplänen in den Einzelhandelsgeschäften des Unternehmens einsetzen, was zu einer höheren Effizienz führt und das Kundenerlebnis verbessert; das Unternehmen wird weiterhin Warenartikel im Rahmen seines exklusiven Sortiments von White-Label-Produkten von Cabana Cannabis Co. zu den hier angegebenen Zeitpunkten auf den Markt bringen und diese Produkte werden zu einem gesunden Anstieg der Marge führen; die Produkte unter der Hausmarke werden langfristig einen Anteil von 20 bis 30 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens im stationären Handel ausmachen; der Ladenumsatz wird im dritten Quartal 2022 und darüber hinaus weiter steigen; das Unternehmen wird sein Umsatzprofil auf bedeutende Weise ausbauen; das Unternehmen wird auf dem deutschen Markt ein Wachstum erzielen; das Unternehmen wird in künftigen Jahren den Autoverschenk-Wettbewerb veranstalten; dass Unternehmen wird seinen Umsatz im Laufe des zweiten Geschäftsquartals 2022 und des Rests des Jahres weiter steigern; das Unternehmen wird auf seiner bestehenden Dynamik in den internationalen E-Commerce-Sektoren für aus Hanf gewonnenes CBD und Konsumzubehör aufbauen; das Unternehmen wird seine CBD-Marken weiter integrieren und ausbauen; das Unternehmen wird sein Online-Einzelhandelsportfolio durch weitere strategische und wertsteigernde Akquisitionen weiter ausbauen; das Unternehmen wird das Geschäft des Unternehmens um zusätzliche Cannabis-Einzelhandelsstandorte erweitern und auf einem positiven Wachstumspfad bleiben; das Unternehmen wird die Entwicklung seiner Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte abschließen; das Unternehmen wird die vorgeschlagenen Kreditfazilitäten (und die Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten) zu den erwarteten Bedingungen und innerhalb der erwarteten Fristen sichern; die Erlöse aus den vorgeschlagenen Kreditfazilitäten wird wie hier beschrieben verwendet; das Unternehmen wird die vorgeschlagenen Kreditfazilitäten zur Rückzahlung seiner Schulden, zur Ablösung seiner aktuellen Kreditfazilität und zum Abschluss zukünftiger Akquisitionen verwenden; das Unternehmen wird innerhalb der hier angegebenen Fristen in British Columbia tätig werden; das Unternehmen wird das größte umsatzbringende Cannabisunternehmen in Kanada werden; und das Unternehmen wird durch seine Tochtergesellschaften den Verkauf von Delta-8- und Delta-9-Produkten in den Vereinigten Staaten wieder aufnehmen.

Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitglieder des Managements zu gewinnen und zu halten, um das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens auszubauen; unvorhergesehene Änderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen (einschließlich der Änderungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben) oder der geltenden Gesetze; die Auswirkungen der Veröffentlichung von ungenauen oder unvorteilhaften Analysen durch Wertpapieranalysten oder andere Dritte; das Unvermögen des Unternehmens, zukünftige Akquisitionen abzuschließen oder strategische Geschäftsbeziehungen einzugehen; Unterbrechungen oder Engpässe bei der Versorgung mit Cannabis, das von Zeit zu Zeit zur Unterstützung des Betriebs des Unternehmens zur Verfügung steht; unvorhergesehene Änderungen in der Cannabisbranche in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte und Tätigkeiten ausübt, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, auf solche Änderungen zu reagieren oder sich an sie anzupassen; die Unfähigkeit des Unternehmens, günstige Mietverträge oder die erforderlichen Genehmigungen zu sichern oder aufrechtzuerhalten, die für die Ausübung der Geschäfte und Tätigkeiten und die Erreichung seiner Ziele erforderlich sind; die Unfähigkeit des Unternehmens, wünschenswerte Standorte für Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte zu günstigen Bedingungen zu sichern; Risiken im Zusammenhang mit Prognosen für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Unfähigkeit des Unternehmens, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, einschließlich Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit Produktrückrufen und Gerichts- oder Verwaltungsverfahren gegen das Unternehmen, effektiv zu bewältigen; das Risiko, dass das Unternehmen den erwarteten Umsatz aus den fortgeführten Geschäften für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr nicht erreicht; das Risiko, dass das Unternehmen seine Umsatz- und Absatzprognosen für das dritte Quartal 2022 nicht erreicht; das Risiko, dass die Mitgliederzahlen des Cabana Club-Treueprogramms zurückgehen oder stagnieren; das Risiko, dass das Unternehmen sein Ziel nicht erreicht, in allen Geschäftssegmenten im Cannabisbereich, in denen es tätig ist, weltweit führend zu sein; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Fastendr-Technologie zu den hierin angegebenen Zeitpunkten in den Einzelhandelsgeschäften des Unternehmens einzusetzen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weitere Warenartikel unter seiner exklusiven Marke Cabana Cannabis Co. innerhalb der hier angegebenen Fristen oder überhaupt auf den Markt zu bringen; das Risiko, dass die Cabana Cannabis Co.-Produkte nicht zum Anstieg der Marge beitragen können; das Risiko, dass die Produkte der Hausmarke langfristig nicht einen Anteil von 20 bis 30 % am Gesamtumsatz des Unternehmens im stationären Handel ausmachen; das Risiko, dass die Ladenumsätze nicht steigen, sondern zurückgehen und/oder stagnieren; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sein Umsatzprofil zu steigern; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seinen Umsatz im Laufe des dritten Geschäftsquartals 2022 und des restlichen Jahres zu steigern; das Risiko, dass das Unternehmen kein Wachstum auf dem deutschen Markt erzielt; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, den Autoverschenk-Wettbewerb in Zukunft fortzusetzen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, in British Columbia zu expandieren;; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, auf seiner bestehenden Dynamik in den internationalen CBD-Hanf- und Konsumzubehör-E-Commerce-Sektoren aufzubauen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine CBD-Marken weiterhin zu integrieren und zu erweitern; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Online-Einzelhandelsportfolio durch weitere strategische und wertsteigernde Akquisitionen auszubauen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, zusätzliche Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in das Geschäft des Unternehmens aufzunehmen und auf einem positiven Wachstumspfad zu bleiben; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die Entwicklung eines oder aller seiner Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die vorgeschlagenen Kreditfazilitäten zu sichern und/oder die Fazilitäten zu den Bedingungen und innerhalb der vorgesehenen Fristen zu nutzen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, das größte umsatzbringende Cannabisunternehmen in Kanada zu werden; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, über seine Tochtergesellschaften den Verkauf von Delta-8- und Delta-9-Produkten in den Vereinigten Staaten wieder aufzunehmen; Risiken im Zusammenhang mit der Legalität von Delta-8, das aus Hanf gewonnen wird; Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit und der Legalität von Delta-8 und Delta-9 in den einzelnen Bundesstaaten; das Risiko, dass die DEA die Delta-8-Produkte des Unternehmens als illegale kontrollierte Substanz gemäß dem CSA oder dem Federal Analogue Act in den Vereinigten Staaten einstuft; das Risiko, dass staatliche oder bundesstaatliche Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden den Standpunkt einnehmen könnten, dass die Delta-8- und Delta-9-Produkte und/oder dieser prozessinterne Hanfextrakt eine kontrollierte Substanz der Liste I ist, die gegen das CSA und ähnliche staatliche Gesetze verstößt; das Risiko, dass die Delta-9-Produkte des Unternehmens von staatlichen Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Aufsichtsbehörden als Marihuana betrachtet werden könnten, das nach den staatlichen Gesetzen, die den Besitz, den Vertrieb, den Handel und den Verkauf von Marihuana kriminalisieren, illegal ist; das Risiko, dass das Unternehmen, sollte es Gegenstand von Vollstreckungsmaßnahmen durch Bundes- oder staatliche Behörden werden, gezwungen sein könnte, (i) das Angebot einiger oder aller seiner Delta-8- und Delta-9-Produkte einzustellen oder den gesamten Geschäftsbetrieb einzustellen, (ii) anderen zivil- oder strafrechtlichen Sanktionen unterworfen werden könnte und/oder (iii) gezwungen sein könnte, sich gegen eine solche Vollstreckung zu verteidigen, was im Falle eines Scheiterns dazu führen könnte, dass das Unternehmen seinen Betrieb einstellt; und das Risiko, dass sich Vollstreckungs- oder Regulierungsmaßnahmen auf Bundes- und/oder Staatsebene der Vereinigten Staaten negativ auf die Notierungen der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange und der Nasdaq Exchange auswirken könnten.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsorientierte Finanzinformationen ("FOFI") im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, die Finanzlage oder Cashflows enthalten, die auf Annahmen über künftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen beruhen, wobei diese FOFI nicht in Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Cashflow-Rechnung dargestellt werden. Die FOFI wurden von der Geschäftsleitung erstellt, um einen Ausblick auf die Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens zu geben, und wurde auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen erstellt, einschließlich der Annahmen, die unter der obigen Überschrift "Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen" erörtert wurden, sowie Annahmen in Bezug auf die dem Unternehmen entstehenden Kosten und Ausgaben, Kapitalausgaben und Betriebskosten, Steuersätze für das Unternehmen und allgemeine und administrative Ausgaben. Die Geschäftsleitung verfügt nicht über feste Zusagen für alle Kosten, Ausgaben, Preise oder andere finanzielle Annahmen, die bei der Erstellung der FOFI zugrunde gelegt wurden, oder über die Gewissheit, dass solche Betriebsergebnisse erzielt werden, und dementsprechend sind die vollständigen finanziellen Auswirkungen all dieser Kosten, Ausgaben, Preise und Betriebsergebnisse nicht objektiv bestimmbar oder können es zum entsprechenden Zeitpunkt der FOFI nicht gewesen sein.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) die Sicherung der vorgeschlagenen Kreditfazilitäten durch das Unternehmen und (v) die ungeprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für die am 30. April 2022 endenden drei bzw. sechs Monate. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift "Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen" und unter der Überschrift "Risk Factors" in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

mailto:omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

mailto:vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Das bereinigte EBITDA ist keine den IFRS entsprechende Finanzkennzahl.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66262Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66262&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E4013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA42981E4013