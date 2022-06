Los Angeles (ots/PRNewswire) -Erlebe intensive Nahkämpfe und erhalte die zeitlich begrenzte "Ride Skin"-BelohnungNetmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber von hochwertigen Spielerlebnissen, hat den Start des Alpha-Tests für HypeSquad, das Battle Royale TPS des Unternehmens für Windows PC, bekannt gegeben. Spieler können ab heute bis zum 20. Juni auf Steam am Alpha-Test teilnehmen. Sehen Sie sich einen neuen Trailer an, der die rasante Nahkampf-Action des Spiels auf YouTube (https://youtu.be/tWO-_Lkenk8).Die Spieler können die Demo-App aus dem Steam-Store (https://store.steampowered.com/agecheck/app/1688720/) herunterladen oder einen Steam-Code von der offiziellen Website (http://hypesquad.netmarble.com/cbt) des Spiels erhalten. Mit der Teilnahme am Alphatest erhalten die Spieler die Ride Skin-Belohnung, die sowohl während des Tests als auch nach dem offiziellen Start des Spiels verwendet werden kann. Während der Alpha-Testphase können die Spieler zwei Spielmodi erleben, den Überlebensmodus und den Eroberungsmodus. Während 3-Spieler-Gruppen im Überlebensmodus jederzeit gespielt werden können, werden Solokämpfe im Überlebensmodus und 3-Spieler-Gruppen im Eroberungsmodus nach dem Zeitplan der einzelnen regionalen Server verfügbar sein.Dieser Alpha-Test wird in 9 Sprachen unterstützt, darunter Englisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch und Spanisch, mit 5 Servern auf der ganzen Welt (Nordamerika, Asien, Südamerika und Europa).Das Spiel bietet eine Vielzahl von Charakteren mit unterschiedlichen Hintergründen und Motivationen sowie eine Auswahl an einzigartigen Nah- und Fernkampfoptionen, die der Spieler für verschiedene Waffenkombinationen wählen kann. Auf dem Spielfeld warten außerdem verschiedene Gegenstände und Upgrades auf die Spieler, um ihre Leistung zu steigern, darunter Unterstützungsgegenstände und Augmentierungen. Schließlich fügen die interaktiven Objekte von Hype Squad, wie z. B. Seilrutschen und Sprungbretter, den Spielern eine strategische Ebene hinzu, die sie berücksichtigen müssen, wenn sie auf dem Schlachtfeld siegreich sein wollen.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Spiels (hypesquad.netmarble.com/), Discord (https://discord.com/invite/squadbattle), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC7ALZvCBVhrze975ADFBDpg/featured), Facebook (https://www.facebook.com/NetmarbleHypeSquad/), Twitter (https://twitter.com/hypesquad_n2) und Reddit (https://www.reddit.com/r/NetmarbleHYPESQUAD/)-Kanäle.Über Netmarble CorporationDie im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein Spitzenentwickler und -verlag, der mit hochinnovativen Spielen wie Seven Knights 2 und Ni no Kuni die Grenzen des mobilen Spielerlebnisses verschiebt: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, Die sieben Todsünden: Grand Cross, Blade & Soul Revolution und MARVEL Future Fight. Als Muttergesellschaft von Kabam und SpinX Games sowie als Hauptaktionär von Jam City und HYBE (ehemals Big Hit Entertainment) ist Netmarble bestrebt, ein Publikum auf der ganzen Welt mit einer Vielzahl von Handyspielen zu unterhalten, die auf seinen leistungsstarken Franchises und Kooperationen mit IP-Inhabern weltweit basieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1837940/IMG_7089.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpgPressekontakt:Netmarble HQ Global PR (Korea),Mark Han,seungkyuhan@netmarble.com; Netmarble US Global PR,Jennifer Reiss,jreiss@kabam.com; Rogers & Cowan PMK (für Netmarble US),netmarble@rogersandcowanpmk.comOriginal-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117076/5248556