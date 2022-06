Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) erwartet für das 2. Quartal 2022 ein betriebliches Ergebnis in der Bandbreite von 150 bis 200 Mio. Euro (2. Quartal 2021: 31 Mio. Euro) nach 111 Mio. Euro im 1. Quartal 2022 (1. Quartal 2021: 61 Mio. Euro). Für das 1. Halbjahr 2022 ergibt sich daraus ein voraussichtliches betriebliches Ergebnis in einer Bandbreite von 260 bis 310 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 92 Mio. Euro). Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Halbjahr / 2. Quartal 2022 ist laut Mayr-Melnhof neben dem laufenden Geschäft insbesondere durch die Einbeziehung der Anfang August 2021 erworbenen Karton- und Papierwerke MM Kwidzyn und MM Kotkamills geprägt. Diese Ergebniserwartung basiert auf aktuellen Einschätzungen bei anhaltenden erheblichen Unsicherheiten in der Lieferkette. Die ...

