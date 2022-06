KARSLRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu RAF:

"Nicht zuletzt aber erschütterte der Terror der RAF die junge Republik - und veränderte sie nachhaltig. Der Terror erwies sich für den Staat und die Gesellschaft als extreme Herausforderung. Es wurden Fehler begangen, es gab Verlierer. Die Terroristen und ihre Sympathisanten sahen den Staat und seine Vertreter in ihrer maßlosen Verblendung und Ideologisierung in der direkten Nachfolge zum NS-Regime, der Staat war darauf nicht vorbereitet, reagierte zum Teil mit übermäßiger Härte und trug somit zur Radikalisierung der Gegenseite bei. So sollte die Festnahme der ersten Generation um Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof vor 50 Jahren den Spuk nicht beenden, sondern ihn erst recht befeuern."