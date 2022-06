DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Juni

=== *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q, Stockholm 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) *** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 09:30 EU/Gericht der Europäischen Union (EuG), Verhandlung zur Prüfung der Genehmigung der Eon-RWE-Transaktion durch die Wettbewerbsbehörden der EU-Kommission, Luxemburg 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil zu "Äußerungsbefugnissen von Regierungsmitgliedern", Karlsruhe 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Online-HV 10:00 LU/Global Fashion Group SA, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 10:30 DE/Wissenschaftlicher Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, Vorstellung des Gutachtens zum Thema "Menschenrechte und unternehmerische Sorgfaltspflichten", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:00 DE/Jenoptik AG, Online-HV *** 11:00 EU/Industrieproduktion April Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: -1,8% gg Vm/-0,8% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 11:15 EU/EZB-Ratsmitglied Nagel, moderiertes Gespräch beim Osservatorio Permanente Giovani-Editori zum Thema "The challenges of this century: Europe and its contribution to our prosperity" 12:30 DE/Energieverbände BDEW, BWE und VKU, Statement zum Kabinettsbeschluss zum Wind-an-Land-Gesetz, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: 0,0 zuvor: -11,6 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 15:15 EU/EZB-Direktor Panetta, Anhörung zu digitalem Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP, Brüssel 15:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei der Plenumswoche der Financial Action Task Force, Berlin 16:00 DE/Bundesumweltamt, Bericht zu den Treibhausgas- Emissionen 2021, Berlin *** 16:00 US/Lagerbestände April PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:20 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Jose Vinals bei Veranstaltung der London School of Economics, London 18:30 BE/Nato, Treffen der Verteidigungsminister (bis 16.6.), Brüssel *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75%* zuvor: 0,75% bis 1,00% (*Hinweis: Die Prognose gibt den aktualisierten Stand wieder, am vergangenen Freitag lag sie noch bei +0,50) - CH/Welthandelsorganisation (WTO), Abschluss Ministerkonferenz (seit 12.6.), Genf ===

