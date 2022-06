Wie der Nachrichtensender BR24 berichtet, erwartet Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir weiter steigende Lebensmittelpreise in Deutschland. Die Rechnung an der Kasse in Supermärkten oder Discountern fällt zurzeit meist sehr hoch aus. Die Lebensmittelpreise steigen. "Vieles kommt leider erst noch", so der Grünen-Politiker, laut BR24. Bundesminister für...

Den vollständigen Artikel lesen ...