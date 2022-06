Aktuell bewegt sich die private Nachfrage nach Himbeeren auf einem hohen Niveau und erreichte zuletzt den bisher höchsten Wert in diesem Jahr. Zeitgleich sinken die Verbraucherpreise bei einer hohen Werbeintensität, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Der Absatzhype im Endverkauf von Himbeeren setzte sich in der vergangenen 22. Woche...

