Der französische Mineralölkonzern TotalEnergies steigt in Indien in ein Großprojekt zur Produktion von klimaneutralem Wasserstoff ein. Dazu wolle sich das Unternehmen zu 25 Prozent an der indischen Gesellschaft Adani New Industries beteiligen, wie die Adani Group am Dienstag mitteilte. Adani New Industries will bis 2030 eine Million Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr herstellen.Dazu seien in den kommenden zehn Jahren Investitionen von 50 Millionen US-Dollar (48 Milliarden Euro) geplant. Die Kaufsumme ...

