Der Chemikalienhändler zeigt sich nach einem guten Jahresstart zuversichtlich und erhöht seine Prognose. Wegen der bis dato anhaltenden positiven Ergebnisentwicklung erwartet das Management 2022 nun ein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA von 1,75 bis 1,85 Mrd. €. Bisher hatte man 1,45 bis 1,55 Mrd. € in Aussicht gestellt. Der Optimismus ist, abgesehen von gut laufenden Geschäften, auch auf Effizienzsteigerungen des laufenden Sparprogramms und positive Effekte bereits abgeschlossener Zukäufe zurückzuführen. Die Aktie sprang zwischenzeitlich um 6 % an, allerdings schrumpfte der Gewinn im schwachen Markt auf 3 %. KGV 12/13 geht in Ordnung für BRENNTAG. Kurse um 65/70 € laden zum Einsammeln. Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

