Der deutsche Leitindex hat gestern erneut im Minus geschlossen. Dabei war der Start noch gelungen, der DAX eröffnete deutlich über der Marke von 13.500 Punkten. Die Gewinne schmolzen allerdings schnell dahin. Bereits am Vormittag rutschte der DAX in die Verlustzone. Marktidee: Qiagen. Die Aktie von Qiagen bewegt sich seit einigen Wochen in einer Stauzone. Gestern fiel der Kurs aus dieser Zone, allerdings nach unten. Aus technischer Sicht sind damit die Bären kurzfristig im Vorteil. In den Fokus rückt jetzt eine wichtige Unterstützung.