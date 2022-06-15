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WKN: ZAL111 ISIN: DE000ZAL1111 Ticker-Symbol: ZAL 
Xetra
15.06.22
09:30 Uhr
27,850 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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