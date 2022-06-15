BARCLAYS HEBT B&M AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 475 (600) PENCEBERENBERG STARTET ALLIANCE PHARMA MIT 'BUY' - ZIEL 145 PENCEBERENBERG SENKT ROLLS-ROYCE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 100 (160) PENCEBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 161 (183) EUR - 'OUTPERFORM'CITIGROUP SENKT ELIA GROUP AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 115 (131) EURCITIGROUP HEBT WIZZ AIR AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 2300 PENCE CREDIT SUISSE SENKT ABRDN AUF 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 180 (230) PCREDIT SUISSE HEBT SCHRODERS AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 3180 (3450) PDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 90 (97) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 100 (111) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 1850 (2050) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN NIMMT CENTRICA MIT 'BUY' WIEDER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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