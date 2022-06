Der Wiener Börse Preise ist vergeben. Die Preisverleihung fand heuer, nach zwei Jahren im kleineren Rahmen, wieder im festlichen Palais Niederösterreich statt. Insgesamt wurden 13 Awards an 12 Unternehmen übergeben. AT&S gewann den ATX-Preis, gefolgt von OMV und Wienerberger. Der 1. Platz in der Kategorie Mid-Cap ging an Frequentis (2. Palfinger, 3. Amag), der Corporate Bond-Preis an Verbund. Drei VÖNIX-Nachhaltigkeitspreise gingen an Agrana, BKS Bank und UBM Development. Erste Group Bank gewann den Journalisten-Preis (2. Verbund, 3. Flughafen Wien). "Es ist großartig, wieder die breite Finanzmarkt-Community im Publikum zu begrüßen und das Scheinwerferlicht auf die Leistungen der Unternehmen des österreichischen Kapitalmarkts zu ...

