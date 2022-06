DGAP-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

15.06.2022 / 08:23

beaconsmind AG: Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG stuft beaconsmind-Aktie weiter mit "Buy" ein - Kursziel 30,00 Euro



Zürich, Schweiz - 15. Juni 2022 - Die Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG hat das Listing im Marktsegment Scale an der Börse Frankfurt der beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), einen führenden SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, sowie die jüngste Roadshow des Unternehmens zum Anlass genommen, eine aktuelle Studie über beaconsmind zu veröffentlichen. Die Einstufung der beaconsmind-Aktie ist "Buy" mit einem Kursziel von 30,00 Euro. Mit dem aktuellen Kursziel sieht die Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG ein sehr hohes Kurspotenzial von 150 Prozent. Der Schlusskurs der beaconsmind-Aktie (Frankfurt) lag am 14.06.2022 bei 12,00 Euro. beaconsmind profitierte unter anderem von der deutlichen Erholung im weltweiten Einzelhandel und sei gut kapitalisiert, um den geplanten Rollout in weiteren Märkten umzusetzen, so Analystin Marie-Therese Gruebner. Die von beaconsmind beschlossenen weiteren kapitalmarktfreundlichen Reporting Standards sollten zudem die Komplexität verringern und die Visibilität am Kapitalmarkt weiter erhöhen. Positiv hervorgehoben in der Researchstudie werden zudem die attraktiven Neukundengewinne des Unternehmens sowie die Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022. Wachstumsmöglichkeiten bieten sich beaconsmind ferner durch die Expansion in Indien und Saudi-Arabien. Für den Ausbau der Geschäftsaktivitäten in den beiden Ländern hatte beaconsmind kürzlich die Stärkung des Sales-Teams durch renommierte Experten bekannt gegeben. Die aktuelle Studie der Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG über beaconsmind steht auf der Unternehmenswebsite von beaconsmind www.beaconsmind.com in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zu Verfügung. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)



Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)



Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-54

