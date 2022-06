Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei Cloud hat heute auf der Huawei Partner- und Entwicklerkonferenz 15 innovative Dienste und zwei Frameworks für die Zusammenarbeit mit Partnern, GoCloud und GrowCloud, angekündigt. Auf der Konferenz wurde auch der Huawei-Flaggschiff-Wettbewerb für Informations- und Kommunikationstechnologie, der Huawei Developer Competition, ins Leben gerufen.Zhang Ping'an, CEO von Huawei Cloud, sagte in seiner Keynote: "Da Unternehmen immer tiefer in die Digitalisierung eintauchen, nimmt die Nutzung von SaaS in allen Branchen zu. In den nächsten zehn Jahren steht uns ein goldenes Jahrzehnt der SaaS bevor. Huawei Cloud bietet alles als Service. Wir streben danach, die beste Cloud zu entwickeln, um SaaS schneller in die Branchen zu bringen. Durch die kontinuierliche Innovation von Cloud-Diensten und die enge Zusammenarbeit mit Partnern und Entwicklern hoffen wir, Innovationen zu fördern und gemeinsam die Zukunft zu erhellen."Die 15 innovativen Dienste umfassen Expertise as a Service, Technology as a Service und Infrastructure as a Service. Dazu gehören fünf aPaaS-Dienste für Industrie, Behörden, Heizung, Kohlebergbau und Bildungsowie zwei aPaaS-Kerndienste: KooMessage für Rich-Media-Nachrichten aus einer Hand und KooMap für digitale Zwillings-Wolkenkarten; sowie der neue Cloud-Speicher KooGallery. Zhang kündigte auch die DataArts-Pipeline für Data Governance und verschiedene neue Dienste für die anderen drei Pipelines an. Dabei handelt es sich um virtuelle menschliche Dienstleistungen für die MetaStudio-Pipeline für digitale Inhalte, ModelBox (ein Framework für die Entwicklung von KI-Anwendungen) für die ModelArts-Pipeline für KI-Entwicklung und die CodeArts IDE für die DevCloud-Pipeline für Softwareentwicklung.Darüber hinaus wurden zwei Frameworks für die Zusammenarbeit, GoCloud und GrowCloud, angekündigt, die den Partnern helfen sollen, ihre Kompetenzen zu verbessern und den Markt zu erweitern. GoCloud zielt darauf ab, die Kompetenz von Partnern zu kultivieren, ihnen zu helfen, robuste Lösungen und Services auf der Huawei Cloud zu entwickeln und mehr Wert für Kunden zu schaffen. GrowCloud hat sich zum Ziel gesetzt, Partnern dabei zu helfen, die Kundenabdeckung zu erweitern, das Umsatzwachstum zu beschleunigen und gemeinsame Erfolge zu erzielen.Huawei Cloud hat schon immer großen Wert auf das Ökosystem gelegt. Derzeit hat Huawei Cloud mehr als 38.000 Partner, 3,02 Millionen Entwickler und 7.400 von Partnern veröffentlichte Marketplace-Angebote. Als Cloud-Grundlage einer intelligenten Welt arbeitet die Huawei Cloud mit Ökosystemen wie Kunpeng, Ascend, HarmonyOS und Huawei Mobile Services (HMS) zusammen, um das Entwickler-Ökosystem zu unterstützen. Huawei Cloud soll in diesem Jahr mehr als 1,4 Millionen Entwickler anziehen und plant, insgesamt 5 Millionen Entwickler zu unterstützen.Der Huawei-Entwicklerwettbewerb mit dem Thema "Spark Infinity" wurde auf der Konferenz offiziell gestartet. Als Huaweis Top-Wettbewerb für IKT hat der Huawei-Entwicklerwettbewerb den Cloud Foundation Track und den Industry Track eingerichtet, die sechs Regionen auf der ganzen Welt abdecken und einen Preispool von 5 Millionen CNY bieten. Huawei Cloud heißt Studenten, Unternehmen und Technikbegeisterte herzlich willkommen, sich anzuschließen und neue Werte in der Cloud zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1839334/1.jpgPressekontakt:Samantha Hu,Samantha.hu@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5248623