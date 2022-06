Von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM Wie allgemein erwartet, wird der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) auf seiner Sitzung am 14. und 15. Juni zum zweiten Mal in Folge die Zinssätze um 50 Basispunkte (Bp) anheben. Die Federal Reserve wird ihre Zusammenfassung der Wirtschaftsprojektionen (SEP) aktualisieren, die höchstwahrscheinlich ein niedrigeres Wachstum und eine höhere Inflation signalisieren wird. Außerdem wird sie den neuen "Dot Plot" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...