Bei Valneva steht es derzeit spitz auf Knopf. Nachdem der französische Impfstoffhersteller monatelang auf die Zulassung seines Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA gewartet hatte, dürfte diese nun bald erteilt werden. Trotzdem droht der große Traum vieler Anleger zu platzen. Denn die EU-Kommission scheint aktuell keinen Bedarf mehr am Impfstoff zu haben…

So haben zwar einige der Mitgliedsstaaten ihr Interesse an dem Impfstoff bekräftigt, doch die kolportierten Abnahmemengen sind laut Valneva zu gering, um die Impfstoffentwicklung wirtschaftlich zu betreiben. Damit ergibt sich nun die skurrile Situation, dass die Europäische Arzneimittelagentur wohl in Kürze die Zulassung erteilt, Valneva die Impfstoffentwicklung aber trotzdem einstampfen muss…

Die EU hatte die Liefervereinbarung fristgerecht per 30. April gekündigt. Dieses Rücktrittsrecht war der Politik eingeräumt worden, sofern Valneva bis dahin nicht die Zulassung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...