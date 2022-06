Vivo bringt sein erstes echtes High-End-Smartphone nach Deutschland: Das Vivo X80 Pro ist auf dem Papier zudem eines der Geräte mit der rundesten Top-Ausstattung. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Seit 2020 ist Vivo in Deutschland aktiv. Das erste Modell für den hiesigen Markt war das X51 5G mit Gimbal-Kamerasystem, gefolgt vom X60 in 2021. Beide Modelle waren eher in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Mit dem X80 Pro legt Vivo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...