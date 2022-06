Die Position am Aktienmarkt ist für Tesla aktuell besonders schwierig. Zwar hat Tesla im ersten Quartal 2022 rekordverdächtige Zahlen geliefert, mit seinem erwarteten KGV 2022 von aktuell 63,59 ist das Unternehmen aber dazu verdammt, das Wachstum über viele Jahre aufrecht zu halten. Es wird also der sogenannte Best Case erwartet, wo das Management verspricht, jährlich um 50 Prozent zu wachsen. Bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...