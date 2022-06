Der Caterer DO & CO erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (21/22) einen Umsatz von 705,20 Mio. Euro, was eine Umsatzsteigerung von 178,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Umsätze im Airline Catering-Geschäft wuchsen um 175 Prozent auf ein Rekord-Niveau von 518,65 Mio. Euro. Neben Delta Air Lines in Boston und Seoul konnte im Geschäftsjahr 2021/2022 eine Reihe bedeutender Neukunden an unterschiedlichen Standorten gewonnen werden, etwa Etihad Airways (Frankfurt, München, London Heathrow, Chicago und Los Angeles), Egypt Air (ex Frankfurt, München und Düsseldorf), Saudi Royal Aviation (weltweit an allen DO & CO Standorten). Der Event-Bereich zeigt ein Plus von 274 Prozent auf 117,2 Mio. Euro, was ebenfalls ein neuer Rekordwert ist. Das Restaurant-Segment ...

