Nochmals positive Neuigkeiten schieben die bereits am Vortag festen Morphosys-Anteile auch am Mittwoch an. Auf Tradegate verteuern sie sich am Vormittag um gut sieben Prozent auf 18,90 Euro. Das Biotechunternehmen gibt die Entwicklung zweier Antikörper-Präparate in neue Hände und schließt dazu eine Lizenzvereinbarung.Das Biotechunternehmen schließt einer Mitteilung vom Dienstagabend zufolge dazu mit der US-Firma Human Immunology Biosciences (HIBio) eine Lizenzvereinbarung für das Nierenmedikament ...

Den vollständigen Artikel lesen ...