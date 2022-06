Mit der ersten datenreichen eCommerce-Plattform ihrer Art können C-Suite-Führungskräfte das Bild des digitalen Handels klar erkennen und die Markenleistung verbessern

Ascential Digital Commerce, mit dessen technologiebasierten Produkten Marken im digitalen Handel erfolgreich sein können, und GSK Consumer Healthcare, ein wissenschaftsorientiertes Unternehmen der Gesundheitsbranche, werden am 20. Juni im Rahmen des Cannes Lions International Festival of Creativity gemeinsam Ascential Digital Commerce Connect herausbringen, die erste datenreiche Plattform für den digitalen Handel, die C-Suite-Führungskräften einen Überblick über die Umsätze und die Leistung von Marken aus verschiedenen Datenquellen verschafft. Mithilfe von Ascential Digital Commerce Connect können Sie schneller auf die Marktdynamik reagieren und so die Leistung einer Marke im schnell wachsenden eCommerce-Einzelhandelsmarkt steigern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220610005545/de/

Ascential Digital Commerce und GSK Consumer Healthcare haben zusammen Ascential Digital Commerce Connect entwickelt, um die Performance der eCommerce-Marken von GSK Consumer Healthcare transparent und klar zu machen, die Reaktionszeit auf die Marktdynamik zu verbessern und die Marke für weiteres Wachstum zu positionieren. GSK Consumer Healthcare sieht das Wachstum des eCommerce bis 2025 im mittleren Zehnerbereich und macht den eCommerce damit zu einem vorrangigen Kanal zur Steigerung des Gesamtumsatzes.

Laut einer Studie von Nasdaq werden bis 2040 95 aller Kaufvorgänge über den eCommerce abgewickelt werden, und eine IDC-Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass der Markt für digitale Handelsanwendungen bis 2025 zweistellig wachsen wird.

"Die Sichtbarkeit von Daten wird für Unternehmen jeden Tag wichtiger", sagt Filippo Battaini, Research Manager bei IDC Weiterverkauf an Endkunden. "Vor allem, da eCommerce für Unternehmen weltweit zu einem Kerngeschäft geworden ist, wird die Verwaltung der Datenströme für diese Unternehmen zu einer immer größeren Herausforderung."

Die webbasierte Plattform Ascential Digital Commerce Connect erfasst, analysiert, visualisiert und zeigt kritische Marketingdaten über jede Marke und jeden Wettbewerber an, um die Hauptaktivitäten zu überwachen und die wichtigsten Fragen der Vermarkter zu beantworten, wenn es um folgende Themen geht:

Verständnis der aktuellen Marken-/Verkaufsleistung auf dem eCommerce-Marktplatz eigenständig versus Hauptwettbewerber und eigene Kanäle versus große Online-Händler wie Amazon und Alibaba

Aufschlüsselung, wie die Markengesundheit in den Regionen EMEA, USA/Nordamerika, Asien-Pazifik und Lateinamerika aussieht

Mögliche Herausforderungen und Ausfälle in den Bereichen Lieferkette, Forschung und Entwicklung, disruptive Märkte und andere Schlüsselkennzahlen.

Präzisere Berechnung der Marketingkosten als Prozentsatz des Bruttoumsatzes

Während Cannes Lions 2022 werden Ascential Digital Commerce und GSK Consumer Healthcare eine Podiumsdiskussion abhalten, um den Auslöser für die Entwicklung von Ascential Digital Commerce Connect zu besprechen und auch, wie GSK Consumer Healthcare die Plattform aktuell für den Markenerfolg einsetzt. Darüber hinaus werden Produktdemonstrationen zur Verfügung stehen, um die Plattform zu präsentieren.

"Die nächsten fünf Jahre stellen einen Wendepunkt in der Einzelhandelsbranche dar", sagt Duncan Painter, CEO von Ascential. "Einzelhändler und Marken, die die tiefsten und aktuellsten Einblicke in die digitale Leistung ihrer Produkte und Dienstleistungen haben, werden sich einen fundierten Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Connect-Plattform macht aus Daten verwertbare Erkenntnisse, und GSK Consumer Healthcare ist auf einem guten Weg, weiteres Wachstum im eCommerce zu erzielen."

"Das Gesundheitswesen wird heutzutage durch die digitale Wirtschaft vorangetrieben, egal, ob Verbraucher und Patienten im Internet nach Gesundheitsinformationen und -dienstleistungen suchen, sich bei Fitnesskursen anmelden, Gesundheits- und Schönheitsprodukte bei ihren bevorzugten Online-Händlern bestellen oder verschreibungspflichtige Medikamente online verwalten", sagt Taryn Marella, Global Head of Digital Commerce, GSK Consumer Healthcare. "Ascential Digital Commerce Connect stellt verwertbare Erkenntnisse bereit, die uns dabei helfen, die Gesundheit unseres Geschäfts zu überwachen und Wachstumschancen zu identifizieren, die Kommunikation zu aktualisieren und die Kreativität im digitalen Umfeld zu verbessern."

Über Ascential Digital Commerce

Ascential Digital Commerce treibt das weltweite eCommerce-Ökosystem voran. Über unsere Plattform können Marken, Unternehmen und ihre Agenturpartner mit den Verbrauchern an jedem Berührungspunkt ihrer Reise zum Kauf von Waren und Produkten in Verbindung treten. Wir machen aus Daten verwertbare Erkenntnisse, mit denen Marken ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen und ihr Wachstum durch bessere und schnellere Entscheidungen fördern können. Wir lösen die kompliziertesten Herausforderungen, mit denen internationale Marken und Unternehmen in der digitalen Handelslandschaft konfrontiert sind, mit Technologie und menschlichem Know-how, um das Umsatzwachstum auf den führenden digitalen eCommerce-Marktplätzen der Welt zu fördern.

Über Ascential

Ascential liefert spezialisierte Informations-, Analyse- und eCommerce-Optimierungsplattformen für die weltweit führenden Verbrauchermarken und deren Ökosysteme. Unsere Weltklasse-Unternehmen verbessern die Leistung und lösen Probleme für unsere Kunden, indem sie unmittelbar umsetzbare Informationen in Verbindung mit visionärem, längerfristigem Denken in den Bereichen Digital Commerce, Produktdesign und Marketing zur Verfügung stellen. Wir betreuen zudem auch Kunden im Weiterverkauf an Endkunden und im Bereich Finanzdienstleistungen. Mit mehr als 2.800 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten kombinieren wir lokale Expertise mit einer weltweiten Präsenz für Kunden in über 120 Ländern. Ascential ist an der London Stock Exchange notiert.

Über GSK Consumer Healthcare

Die Sparte Consumer Healthcare von GSK wird voraussichtlich im Juli 2022 durch eine geplante Abspaltung von GSK in ein unabhängiges Unternehmen umgewandelt. Das neue Unternehmen, das Haleon heißen soll, wird voraussichtlich ein weltführendes Unternehmen im Bereich Consumer Healthcare sein. Angeführt durch das Ziel, mit Menschlichkeit für eine bessere Gesundheit im Alltag zu sorgen, wird es stark positioniert sein, um eine wesentliche Rolle in einem wachsenden Sektor zu spielen, der wichtiger ist denn je. Haleon wird ein erstklassiges Portfolio an kategorieführenden globalen Marken haben, darunter Sensodyne, Voltaren, Panadol und Centrum, Marken, denen Fachleute im Gesundheitswesen, Kunden und Menschen auf der ganzen Welt vertrauen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen und ihrer Gemeinschaften zu verbessern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.gsk.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220610005545/de/

Contacts:

Tawanda Carlton, Media Frenzy Global

tawanda@mediafrenzyglobal.com

+ 1 (910) 358-7224