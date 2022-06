Die Euroboden GmbH gehört zu den etablierten Emittenten am KMU-Anleihemarkt. Gegenwärtig ist das Münchner Immobilienunternehmen mit Fokus auf architektonisch hochwertige Projekte mit zwei Anleihen am Kapitalmarkt vertreten. Wir haben bei Geschäftsführer Martin Moll nachgefragt, wie sich die aktuellen globalen Krisenherde auf die Geschäftstätigkeit der Euroboden auswirken und welche Ziele das Unternehmen in diesem Jahr verfolgt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Moll, wie "läuft" es derzeit bei der Euroboden GmbH? Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung des Unternehmens in den zurückliegenden zwei Jahren?

Martin Moll: Grundsätzlich sind wir mit dem Geschäftsverlauf zufrieden. Die jüngsten Geschäftszahlen, für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, belegen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert: Wir haben eine sehr starke Umsatz- und Gewinnentwicklung erreicht. Unser Konzerneigenkapital haben wir auf mittlerweile rund 72 Millionen Euro erhöhen können, das ist mehr als eine Verdreifachung innerhalb von drei Geschäftsjahren. Wenn man die aktuelle Situation betrachtet, kommen wir mit der Entwicklung unserer Projekte gut voran, wie beispielsweise die Baurechtschaffung bei unserem Wohnquartiersprojekt in Düsseldorf zeigt. Gleichzeitig hat sich das Umfeld in den vergangenen Monaten doch erheblich verändert; hier sind vor allem die stark gestiegenen Zinsen sowie höhere Baukosten zu nennen.

Anleihen Finder: Wie machen Ihnen die Auswirkungen der aktuellen Krisenherde zu schaffen? Gibt es auch bei Ihnen Projektverzögerungen, etwa durch gestörte Lieferketten?

"Es zeigt sich gerade in Krisensituationen, dass ein qualitativ hochwertiges Zuhause mehr denn je geschätzt wird"

Martin Moll: Natürlich spüren auch wir die Auswirkungen, dass beispielsweise Genehmigungen von Behörden länger brauchen und Baukosten steigen. Das muss man mit einkalkulieren. Aber es beeinträchtigt uns bisher nicht so gravierend, dass Baumaterial gar nicht zu bekommen wäre oder Baustellen stillstehen würden.

Wir setzen auch jetzt unsere Projekte sukzessive weiter um und versuchen den aktuellen Herausforderungen entsprechend zu begegnen. Per se ist die Nachfrage nach Wohnraum insbesondere in unseren Kernmärkten, also München und Berlin, sehr hoch und übersteigt das Angebot deutlich. Es zeigt sich gerade in Krisensituationen, dass ein qualitativ hochwertiges Zuhause mehr denn je geschätzt wird; hier können wir mit ...

