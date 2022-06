Digital Asset Fund Flows: Negative Stimmung setzt digitalen Vermögenswerten weiter zu - Abflüsse von 102 Mio. USD in der vergangenen Woche. Von James Butterfill, CoinShares In Erwartung einer restriktiven Geldpolitik bleiben die Mittelflüsse bei digitalen Anlageprodukten (Digital Asset Fund Flows) unbeständig, mit täglichen Abflüssen von insgesamt 102 Mio. USD in der vergangenen Woche. Bitcoin verzeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...