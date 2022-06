Langenfeld (ots) -Die LVM Versicherung und PropertyExpert haben im Jahr 2021 ihr gemeinsames Projekt, das LVM-Schadenportal, auf den Markt gebracht. Das Schadenportal soll einerseits den Informationsfluss zwischen allen beteiligten Instanzen optimieren und andererseits eine Möglichkeit zum sicheren und strukturierten Austausch von Schadendaten bieten.Die LVM Versicherung gehört zu den führenden Erstversicherungsgruppen sowie zu den größten Wohngebäude- und Hausratversicherern in Deutschland.Die Langenfelder Tech- Company, PropertyExpert, ist der führende Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft.Das gemeinsame Ziel, die Schaffung eines durchgängig digitalen und innovativen Schadenportals, vereint beide Unternehmen.Wie funktioniert das Portal?Das Portal fungiert als Schnittstelle zwischen LVM und den Handwerkspartnern über PropertyExpert. Der Prozess kann einheitlich mit beliebig vielen Handwerkspartnern gestaltet werden. Von der strukturierten Aufnahme von Schadendaten bis zur Rechnungsstellung wird der Informationsfluss zwischen LVM und den Partnern über eine zentrale PropertyExpert-Schnittstelle standardisiert.Welche Mehrwerte generiert das Schadenportal?Der Einsatz des Portals ermöglicht die transparente und klare Abwicklung des Prozesses für alle Instanzen, Versicherer und Partner. Der Informationsgehalt und Informationsumfang wird harmonisiert. Durch die direkte Anbindung der Handwerkspartner über PropertyExpert entsteht für die LVM kein Anbindungsaufwand mit den einzelnen Partnern. Dabei spielt die Anzahl der Partner keine Rolle.Das Schadenportal bietet den Nutzern ein Kommunikations-Hub. Neuigkeiten, Änderungen und weitere relevante Informationen können über das Portal zentral kommuniziert werden. Ein weiterer Vorteil, der sich durch die Nutzung des Portals ergibt, ist die Optimierung der Feedbackgespräche. Dem Versicherer und Partner stehen im Portal gleichermaßen die Daten aus der Schadenabwicklung zur Verfügung. Damit wird der gesamte Abwicklungsprozess transparenter und liefert Ansätze für eine noch bessere Schadenabwicklung im Sinne der Kunden. Einen Mehrwert für die Partner bietet die Nutzung des Portals mittels eigener Auswertungen in Form von Benchmarks.Der wohl größte Vorteil ist die Reduktion der Prozesskosten durch strukturierte Schaden- und Belegdaten, die zu einer automatisierten Anspruchserfassung bei der LVM führen und eine Dunkelverarbeitung der Schadenbeseitigungskosten zur Folge haben. Damit werden manuelle und zeitintensive Tätigkeiten deutlich reduziert."Die Zusammenarbeit mit PropertyExpert hat sehr viel Spaß gemacht, weil sie sehr konstruktiv, zielführend und geprägt von einer hohen Vertrauensbasis und sehr guten Betreuung war. Unsere Ideen und Prozesse konnten umfangreich berücksichtigt werden. Auch der Support für unsere Partner zur Bedienung des Portals und die Unterstützung im Rahmen des Rollouts sind absolut gewinnbringend", so Andreas Rupe - Spezialist Schadenmanagement Sachversicherung LVM.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 - 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155002/5248694