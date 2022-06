Oldenburg (ots) -Nicht nur im Frühjahr, auch im Sommer leiden Allergiker unter ihren vielfältigen Symptomen, ausgelöst durch Gräser- und Getreidepollen. In einer Überreaktion stuft das Immunsystem diese Stoffe als schädlich ein und die Allergene, darunter auch Baumpollen oder Staub, lösen eine übermäßige Freisetzung von Histamin aus Mastzellen aus. Studien konnten zeigen, dass Pycnogenol®, der natürliche Pflanzenextrakt aus der französischen Meereskiefer, diese Freisetzung direkt hemmt und genauso gut blockiert wie ein Allergiemedikament.Meereskiefernextrakt als natürlicher EntzündungshemmerSchon länger ist die antientzündliche Eigenschaft vom natürlichen Meereskiefernextrakt Pycnogenol® bekannt. So konnte in Studien gezeigt werden, dass ein bestimmter Entzündungsmarker im Blut durch die Einnahme von Pycnogenol® deutlich gehemmt werden konnte. [1] Pycnogenol® sorgt somit für eine Normalisierung der Immunreaktion, eine Eigenschaft, die sich vor allem Asthmatiker zu Nutze machen können. Bei den Probanden wurde in diesem Zusammenhang eine deutlich verringerte Ausschüttung von Enzymen festgestellt, die essenziell an der Entstehung und dem Verlauf von Lungenschädigungen beteiligt zu sein scheinen.Therapieoption und Prävention für AllergikerFür Allergiker ist vor allem die Einnahme von Antihistaminika die Medikation Nummer eins, wenn es um die Unterdrückung der eigenen Immunreaktion geht. Der Extrakt aus der französischen Meereskiefer, Pycnogenol®, kann hier eine echte natürliche Therapieoption bieten. Eine Studie konnte zeigen, dass Pycnogenol® die Freisetzung von Histamin hemmen konnte.[2] Damit unterstützt Pycnogenol® den Körper vor einer sofortigen Immunreaktion gegen ein Antigen. Zusätzlich konnte nachgewiesen werden, dass der Extrakt die Freisetzung von Histamin genauso gut blockiert wie das weithin verwendetete Antiallergikum Natriumcromoglicat.Eine sichere und natürliche Unterstützung bei Allergien und AtembeschwerdenPycnogenol®, der natürliche Pflanzenextrakt gewonnen aus der französischen Meereskiefernrinde, ist ein sicherer, natürlicher und vielfach getesteter Pflanzenextrakt, der effizient bei Allergien und Atembeschwerden wie Asthma unterstützen kann. Heute stehen viele innovative und wirksame Produkte mit Pycnogenol® für die Gesundheit in der Apotheke zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.pycnogenol.de[1] Grimm et al.: Inhibition of NF-kB activation and MMP-9 secretion by plasma of human volunteers after ingestion of maritime pine bark extract (Pycnogenol®). J Inflamm 3: 1-15, 2006.[2] Sharma SC et al.: Pycnogenol® inhibits the release of histamine from mast cells. Phytother. Res. 17: 66-69, 2003.Pressekontakt:ifemedi, Annika Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.dewww.ifemedi.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/5248682