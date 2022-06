SMA Solar legt heute einen Traumstart hin. So springt der Kurs um rund zwei Prozent nach oben. Damit müssen für eine Wertpapier nun 40,34 EUR hingeblättert werden. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SMA Solar, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Diese Marke liegt bei 39,42 EUR. Bei SMA Solar dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Denn demnach sind für SMA Solar Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 38,86 EUR eingependelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...