News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX am Mittwoch: Reversal weiter möglich, Fed mit Spannung erwartet. So starten wir in den Handelstag zur Wochenmitte. DAX mit neuem Erholungsversuch Der DAX hat die Chance vertan, im gestrigen Handel das Maitief als doppelten Boden zu nutzen. Weiterer Druck führte zum sechsten Verlusttag in Folge und mehr als 10 Prozent Abschlag ab dem Junihoch nun. Aber auch heute lassen sich am Morgen Stabilisierungstendenzen ...

