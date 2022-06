Berlin (ots) -Comic-Held Lucky Luke verspricht mit dem Abenteuer 101 "Rantanplans Arche" einen aufregenden Herbst. Ab dem 4. November galoppiert der Mann, der schneller schießt als sein Schatten, dann durch Veggie Town: Eine Szenerie im Wilden Westen in dem Trapper keine Pelze mehr verkaufen, amerikanische Ureinwohner niemals Büffel jagen und Cowboys ohne ihre berühmten Steak-Dinner klarkommen.Zeichner Achdé und Szenarist Jul beschäftigen sich diesmal mit der wahren Gründungsgeschichte des Tierschutzvereins in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im 101. Band "Rantanplans Arche" geht es für den lonesome Cowboy in ein Texas, wo der Tierschutz an oberster Stelle steht ... mehr wird aber noch nicht verraten.Achdé, mit vollem Namen Hervé Darmenton, ist der auserwählte französische Comiczeichner, der nach dem Tod von Morris 2001 in die Fußstapfen des großen Meisters getreten ist und Lucky Luke in Zukunft noch viele Abenteuer erleben lässt. Der Spitzname "Achdé" leitet sich von der französischen Aussprache der Initialen seines Namens ab.Julien Berjeaut, Künstlername Jul, übte sich bereits im Alter von 10 Jahren an tagesaktuellen Zeichnungen und mit 12 gewann er seinen ersten Preis in Angoulême: den prix du concours jeunesse. Jul ist heute Presse-Cartoonist und Comic-Szenarist. Er arbeitete bereits für Publikationen wie etwa Le Monde oder das ebenfalls in Deutschland veröffentlichte Magazin Philosophie.Die Vorfreude auf den mittlerweile vierten gemeinsamen 48 Seiten starken Band des Erfolgsduos Achdé und Jul kann losgehen. Im deutschsprachigen Raum erscheint "Rantanplans Arche" am 4. November als Softcover (EUR 7.99, Egmont Ehapa Media) sowie als Hardcover (EUR 14.00, Egmont Comic Collection, ISBN 978-3-7704-0418-6) im Handel.Das Autorenduo freut sich auf Interviews in Berlin. Reservieren Sie dafür schon jetzt Termine im Herbst, Ihre Rezensions- und Verlosungsexemplare unter dem angegebenen Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)16097416569E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5248739