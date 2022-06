Im frühen Handel kann sich der DAX am Mittwoch etwas von den massiven Kursverlusten der vergangenen Tage erholen. Knapp ein Prozent legt der deutsche Leitindex im frühen Handel zu. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung bleibt derweil die Zinspolitik. Neben der Fed-Sitzung am Abend hat nun auch die EZB für heute eine Sondersitzung einberufen.Um elf Uhr soll das Treffen des EZB-Rats beginnen. Laut einem Sprecher werden in der Sitzung die aktuellen Marktbedingungen besprochen. Seit der EZB-Sitzung ...

