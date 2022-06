Die insolvente Enyway GmbH hat per Crowdinvesting knapp 2,5 Millionen Euro von Privatpersonen für nachhaltige Projekte eingesammelt. Wiwin übernimmt nun die Betreuung dieser Kund:innen. Die Investmentplattform Wiwin übernimmt einen Teil der Kund:innen der insolventen Enyway GmbH. Das Hamburger Unternehmen war vorrangig als Ökostromanbieter tätig. Rund 1.000 Privatpersonen haben darüber hinaus in den vergangenen Jahren über Enyway per Crowdinvesting knapp 2,5 Millionen Euro in nachhaltige Projekte ...

