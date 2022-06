Hamburg (ots) -Britta Becker, 49, ehemalige Hockey-Nationalspielerin und Ex-Frau von TV-Moderator Johannes B. Kerner, 57, eröffnet diese Woche in Hamburg ihr eigenes Geschäft für Wohnaccessoires - mit professioneller Unterstützung ihrer ältesten Tochter. "Sie hat mein komplettes Shop-Marketing gemacht", erzählt Britta Becker stolz in GALA (Heft 25/2022, ab heute im Handel). In diesem Frühjahr schloss die 23-jährige Emily ihr Studium in Medien- und Kommunikationswissenschaften ab. Ob demnächst auch Johannes im Laden vorbeikommt? Britta Becker: "Da wir uns gut verstehen, wird er sich das sicher mal anschauen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5248777