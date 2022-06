Ein interessantes Vortragsprogramm bot der Frühjahrskongress des NFS Netfonds, der am 19. und 20. Mai in der Handelskammer Hamburg stattfand. Von ESG über die Zinssituation bis zum Steuerworkshop und von der digitalen Transformation der Finanzindustrie bis zum aktuellen Konjunkturausblick für 2022. Besonderes Highlight war der Vortrag des bekannten Fernsehjournalisten Markus Koch, der einen Einblick in aktuelle Entwicklungen der Finanzmärkte und Anlageklassen gab. Bei der abschließenden Abendveranstaltung im Beachclub Del Mar direkt an den St. Pauli-Landungsbrücken blieb in entspannter Atmosphäre viel Raum für den weiteren Austausch mit den Referenten und untereinander. @www.youtube.com/c/MeinGeldTVFakten

Mein Geld TV

Quelle: