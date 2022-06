Wien, Opatija (ots) -Besondere Sommermomente in den Liburnia Hotels & Villas erlebenEine Meeresbrise, die Sonne kitzelt auf der Haut und der Duft von frischem Obst strömt in die Nase - schon in Urlaubsstimmung? In Kroatien warten zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten und Events darauf, entdeckt zu werden. Die Riviera von Opatija hat einen besonderen Charme, der nicht nur zum Schwimmen, sondern auch zum Spazieren und Tanzen einlädt. Einem unvergesslichen Sommer mit der ganzen Familie steht also nichts mehr im Weg.Der Charmeur im SommerDie zauberhafte Riviera in Opatija versprüht einen Hauch der royalen Welt von früher und überrascht mit schönen Parks, die üppig angelegt wurden. Die Lungomare-Promenade der Riviera ist der ideale Ort für ausgedehnte Spaziergänge sowohl zum Sonnenaufgang als auch -untergang. Die Liburnia Hotels & Villas sind dafür der perfekte Ausgangspunkt, da diese meist direkt an der Promenade liegen und einen direkten Zugang bieten. Alle, die es gerne schwungvoll mögen, werden von den musikalischen Klängen der Livemusik in Opatija mitgerissen - hier bleibt kein Tanzbein verschont.So darf man sich diesen Sommer auf zahlreiche spannende Events in Opatija freuen. Neben dem Jazz Festival von 1.-3. Juli wird Tom Jones am 18. Juli so richtig einheizen. Mit seinen bekannten Songs "It's not Unusual" und "Sexbomb" wird der Brite alle Zuschauer auf eine fantastische Reise durch die Musikgeschichte mitnehmen.Auch die kulinarischen Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Mit Blick auf die Kvarner Bucht werden köstliche regionale Delikatessen serviert, die mit einer reichhaltigen Auswahl an Weinen perfektioniert werden. Dazu gehören natürlich köstliche Fischgerichte, die bekannt für die Region sind, auf der Terrasse des Hotel Kvarner. Vor allem die frischen Scampi und Hummer aus der Kvarner Bucht sind die besten weit und breit und dürfen auf keinen Fall verpasst werden. Wer gerne den wunderschönen Ausblick bei einem guten Drink genießen möchte, bestellt am besten ein Glas Champagner oder den eigenen Lieblingscocktail bei den Barkeepern des Café Strauss oder Café Imperial und lauscht der angenehmen Livemusik.Familie, soweit das Auge reichtDie Riviera von Opatija ist auch der ideale Urlaubsort für Familien aufgrund der herrlichen Strände und dem kristallklaren Wasser - hier gibt es immer etwas zu entdecken! In den Liburnia Hotels & Villas stehen verschiedene Aktivitäten für groß und klein zur Verfügung. Während die Kids den Spaß ihres Lebens mit dem Animationsprogramm haben, können sich die Eltern in den Wellness-Oasen richtig entspannen.Lust auf eine entspannte Pilateseinheit oder mal richtig auspowern bei Aqua-Aerobic und Body Work-outs? In den Liburnia Hotels Icici und Marina kommt niemand zu kurz, denn hier wird für das Wohl von allen gesorgt. Die Eltern können in Ruhe ihren Aktivitäten nachgehen, während die Kleinen im Teens-Club Boccia spielen, beim Tischtennis-Turnier alles geben oder Sieger beim FIFA-Turnier werden. Natürlich darf eine Abkühlung nicht fehlen - in den kühlen Außenpools der Hotels kann man nach einem aktiven Tag die Seele baumeln lassen, während sich die Kids bei der Eis-Party abkühlen.Details zu den Sonderangeboten entnehmen Sie bitte der beigefügten Übersicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.liburnia.hr.Bildmaterial zum Download finden Sie hier (https://www.ots.at/redirect/drive.google17).Fotocredit: Liburnia Hotels & VillasPressekontakt:APACE MediaLisa Liegllisa.liegl@apacemedia.com+43 1 505 1000-101Original-Content von: Liburnia Hotels & Villas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156915/5248850