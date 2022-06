Vermögenswerte umfassen innovative technische Motor- und Motorantriebsprodukte, geistiges Eigentum sowie über 20-jährige Fachkenntnisse

Kinetic Technologies, ein Unternehmen für hochleistungsfähige analoge und Mischsignal-Halbleiter, das sich auf die Entwicklung von Antriebssteuerungs- und -schutzlösungen für die Konsumgüter-, Kommunikations-, Industrie-, Automobil- und Unternehmensmärkte konzentriert, hat heute die Übernahme gewisser Vermögenswerte im Rahmen einer Kaufvereinbarung mit Gain Semiconductor Incorporated bekanntgegeben. Die Übernahme wurde am 6. Mai 2022 abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion umfassen den Transfer von geistigem Eigentum, das aus Patenten, Urheberrechten und Branchenkenntnissen sowie erfahrenen Fachleuten in der Motorsteuerungsbranche besteht.

Mit der Übernahme der patentierten Technologie Puresine von Gain (Pure Sinusoidal Drive) wird Kinetic Technologies für die Markteinführung einer überlegenen Motor- und Bewegungssteuerung aufgestellt. Mit dieser Technologie werden die herkömmliche Motorsteuerung mit drei Drähten sowie die fortschrittliche Motorsteuerungstechnologie mit sechs Drähten durch Maximierung des elektrischen Wirkungsgrades zu Motorsteuerungslösungen einer neuen Klasse umgewandelt. Durch den höheren Wirkungsgrad wird die vom Motor beim Betrieb benötigte Leistung reduziert, was eine Möglichkeit zur Konstruktion von kleineren und leichteren Motoren bietet.

"Die Steigerung des elektrischen Wirkungsgrades für die Motorsteuerung ergibt ein ganz neues Betätigungsfeld für eine grünere Zukunft. Mit den erwiesenen fertigungstechnischen Fähigkeiten und den hervorragenden fachlichen Leistungen von Kinetic Technologies steht unsere Motorsteuerungstechnologie nun kurz vor der nächsten Phase bezüglich Produktion und fortgeschrittener Produktentwicklung", erklärte Jeff Gray, Geschäftsführer der Abteilung für Motorsteuerung bei Kinetic Technologies und vormals CEO von Gain Semiconductor.

"Der Bereich für elektronische Motorsteuerung ermöglicht Kinetic Technologies eine weitere Ausdehnung des adressierbaren Marktes in Geschäftsfelder wie Haushaltsgeräte, Kraftfahrzeuge und Industrie. Durch die Einführung von Motorsteuerungsprodukten wird unser Angebot breiter gefächert und unser Portfolio um Produkte mit kommerziellen Synergieeffekten erweitert. Wir sind der Überzeugung, dass wir durch diese Transaktion in neue Märkte eindringen, mit neuen Kunden zusammenarbeiten und unsere Geschäfte mit bestehenden Kunden ausweiten können, indem wir zusätzliche hochleistungsfähige Produkte im Angebot haben", so Kin Shum, CEO von Kinetic Technologies.

