Frankfurt am Main (ots) -Der Londoner Fachinformationsdienst Trade & Export Finance (TXF) zählt die KfW IPEX-Bank zu den besten exportfinanzierenden Banken weltweit und zeichnet sie als "Top Performing Export Finance Bank" aus, das geht aus dem TXF Export Finance Industry Survey 2022 hervor. Damit schafft es die KfW IPEX-Bank das sechste Jahr in Folge unter die Top 3-Platzierungen."Diese unabhängige Spitzenbewertung macht uns stolz - denn sie untermauert unseren Anspruch, unsere Kunden langfristig zu begleiten und optimal zu betreuen," erklärt Klaus R. Michalak, Vorsitzender der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Gleichzeitig ziehen wir aus dieser Auszeichnung Motivation, auch in Zukunft internationale Unternehmen, Kunden und Partner bestmöglich und individuell zu unterstützen."Die Ergebnisse der TXF Export Finance Industry Survey basieren auf einer Befragung von über 450 Stakeholdern aus der Exportindustrie zur Performance exportfinanzierender Banken. Die Studie zielt darauf ab, einzelne Aspekte qualitativ zu bewerten, darunter beispielsweise Flexibilität und Innovation, Erfahrung in der Exportfinanzierung sowie Kundenservice.Mit dem Gesamtergebnis unterstreicht die Bank ihren hohen Selbstanspruch einer sehr hohen Kundenzufriedenheit.####Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten.Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen.Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.