Am 7. Juni waren in Teilen Kanadas Internet, Festnetz und Mobilfunknetz für mehr als acht Stunden ausgefallen. Nun ist der Schuldige gefunden - und der ist niedlicher als gedacht. Ein einzelner Biber ist verantwortlich dafür, dass die Menschen im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia am 7. Juni 2022 für mehr als acht Stunden ohne Internet und Telefon - Festnetz wie mobil - auskommen mussten. Biber sorgt für großflächigen Internetausfall in Kanada Das Nagetier hatte sich durch den Stamm einer Zitterpappel gefressen, die im Fall zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...