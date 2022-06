Nach der massiven Verkaufswelle vom Wochenbeginn taumeln die Kurse am Kryptomarkt weiter abwärts. Von einer Entspannung der Lage kann also noch keine Rede sein, stattdessen beschleunigt sich die Talfahrt am Mittwoch erneut. Gründe für einen erneuten Crash gibt es im von Panik und Kapitulation geprägten Umfeld derzeit genug.

