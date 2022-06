Vor allem beim Online-Shopping macht sich schon seit einer Weile ein neuer Trend breit. Immer mehr Kunden bevorzugen es, ihre Rechnungen für Einkäufe nicht sofort, sondern mit etwas Verzögerung oder in Raten zu zahlen. Ausgerechnet die größten Player haben diesen Trend regelrecht verschlafen, was sie derzeit aber mit allem Nachdruck aufzuholen versuchen.So kündigte kürzlich bekanntlich Apple an, dass Nutzer bei Apple Pay in Zukunft in Raten zahlen können. Nun machen Berichte die Runde, dass auch Amazon (US0231351067) eine solche Option in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...