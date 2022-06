Der Immobiliensektor steht nicht erst seit den aktuell großen Sorgen vor Inflation, Zinsen und Rezession schwer unter Druck. Schon seit Jahresbeginn wird an den Märkten darüber gemunkelt, wass hier eine Blase platzen könnte und das machte unter anderem der Aktie von Vonovia schwer zu schaffen.Zwar rechnet niemand damit, dass Vonovia (DE000A1ML7J1) mit irgendwelchen Einbußen bei den Mieteinnahmen zu rechnen hätte. Sollte der Immobilienmarkt aber implodieren, würde sich das auf den Wert der Assets des Konzerns auswirken, was wiederum am Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...