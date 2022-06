APA ots news: Drei: Christian Kohl ist neuer Leiter des Geschäftskundensegments. - BILD

Wien (APA-ots) - Christian Kohl (55) ist ab sofort neuer Bereichsleiter für Geschäftskunden bei Drei. Er folgt damit Elisabeth Rettl nach, die eine Auszeit nimmt.

In seiner neuen Funktion verantwortet Kohl den Erfolg des Geschäftskunden-Segments von Drei. Der Bereich umfasst Vertrieb, Marketing und Service von mittleren bis zu großen Unternehmen sowie alles rund um die Themen IOT und Digitalisierung für Geschäftskunden. Sein Team umfasst rund 200 Mitarbeiter. Er berichtet direkt an den neuen Chief Commercial Officer Günter Lischka.



Christian Kohl verfügt über langjährige Erfahrung im B2B Bereich. Sales- und Bid Management sowie Machine to Machine Lösungen zählen zu seinen Fachgebieten. Expertise im Geschäftskunden- und Vertriebsbereich konnte er bei mehreren Telekommunikationsanbietern sammeln. Seit Dezember 2013 ist er Head of Business Sales bei Drei.

Christian Kohl: "Nähe zum Kunden und dadurch Verständnis für die Anforderungen sind mir persönlich und Drei ein wichtiges Thema, speziell in herausfordernden Zeiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Wachstumskurs von Drei im Geschäftskundenbereich mit maßgeschneiderten Telekommunikationslösungen sowie 5G Campusnetzen, SD-WAN und LoRaWAN in den kommenden Jahren noch steigern werden."

Drei CCO Günter Lischka: "Christian Kohl kennt die Wünsche und Anliegen von Österreichs Businesskunden wie kaum ein anderer. Obwohl jedes dritte heimische Großunternehmen bereits Kunde von Drei ist, sehe ich in diesem Segment noch enormes Wachstumspotenzial, das wir gemeinsam mit Christian nutzen möchten."



Als Komplettanbieter von Telekommunikationslösungen sowie als IT-Dienstleister bietet Drei heimischen Unternehmen eine große Palette an Lösungen: von Netzwerkmanagement, Housing-, Hosting- und Sicherheits- bis zu Cloud-Lösungen mit einem eigenen Drei ISO-zertifizierten Rechenzentrum in Österreich, Standort-Vernetzung mit SD-WAN, Digital Signage und Motion Insight. Erst kürzlich konnte Drei den ÖGVS Test zu B2B Mobilfunkanbietern 2022 erneut für sich entscheiden.



Der gebürtige Wiener ist begeisterter Freizeitsportler sowohl im Wasser- als auch Wintersport.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).

